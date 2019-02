Tu a mí. Yo a ti

La abrumadora ocupación del espacio, cubierto casi en su totalidad , hace que haya tardado un poco en fijarme en ti. Pero, sí. Allá estás, en lo alto.

Palidez casi fantasmal en tu rostro. Frágil sólo en apariencia, con tu velo leve, tus ojos se apoderan ahora de toda la sala, convirtiéndose en los únicos que, de verdad, me miran, me siguen, mientras apenas puedo ver ya los otros cuadros.Y, cuando salgo de allí, sé que me voy con la inquietante certeza de que eres tú quien me ha elegido a mí, para que yo te elija.