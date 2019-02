Cervera: "La velocidad y la solvencia que tenemos se tiene que notar"

Cervera sigue pensando que su equipo puede dar más. El entrenador cadista quiere que sus jugadores aprieten y espera sacarle el máximo rendimiento a su plantel. Por eso el entrenador amarillo no duda en asegurar que su equipo puede ser letal jugando con el marcador a favor y también sin él. "Un poco mi enfado estos días era por partidos como cuando nos adelantamos en Pamplona o le empatamos al Oviedo. Con la solidez defensiva que tenemos normalmente cuando tenemos una ventaja el equipo contrario lo paga. Eso se tiene que notar incluso cuando no estemos por delante en el marcador, no digo cuando estemos brillantes, si estamos bien la velocidad y la solvencia se tiene que notar".

Cervera sigue valorando a su plantel a la hora de atacar y defender y no duda en sentenciar que "el problema nuestro es que para defender necesitamos a todos y para atacar damos libertad a los demás y hay veces que no nos da. Ahora tenemos más fondo de armario, más jugadores para usar arriba y para que esas virtudes salgan a relicir tenemos que seguir siendo fuertes atrás. Si estamos centrados eso debe marcar la diferencia".

También Cervera reconocía que su plantel mejoró con el mercado de invierno. "Ahora se dotó al equipo de cosas mejores. Ahora es una muy buena plantilla, hay jugadores que suben el nivel".