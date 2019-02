Saúl rompe su silencio y prioriza renovar

Saúl García quiere normalizar su situación y por eso ha querido romper su silencio. Sin declaraciones públicas durante su conflicto judicial, el cántabro ha comparecido ante los medios para buscar ser uno más y escribir uno de los capítulos finales de un capítulo amargo en su vida. "Esperemos que esto llegue a su fin", afirmó el defensa. Por otro lado, se mostró abierto a poder seguir en A Coruña. Para él, el Deportivo es una prioridad.

El lateral destacó que a partir de ahora se plantea continuar en el Depor. "Yo estaría encantado", destacó. "He dado muchas vueltas y he sufrido mucho", pero para Saúl, ha llegado el momento de estabilizar su carrera. Esa idea ya se la traslado a Carmelo del Pozo, que sin embargo, no iniciará ninguna negociación hasta que se aclare si el Dépor jugará el año próximo en Primera o en Segunda. "En el club no quieren establecer contactos hasta el final", explicó el defensa.

A día de hoy, mientras la sentencia no sea firme, el jugador sigue teniendo su sueldo embargado. Con su anterior agente, Eugenio Botas, ha cortado toda relación. Con el Dépor, tras este tiempo, ha vuelto a retomar el contacto y a sentirse querido. Sin embargo, cree se pudo haber actuado de otro modo. "Fue una situación complicada. Parte de mi sueldo está siendo embargada. Hay que convivir con ello. Parece ser que se va a solucionar pronto", sostuvo.

El conflicto se originó por una denuncia del Real Valladolid por duplicidad de contrato. El club pucelano reclamó un millón de euros que está pagando el jugador con embargos en su salario. La última sentencia obliga a Botas a hacerse cargo de esa cantidad.

Saul lo explicó de este modo : "hubo un precontrato (con el Valladolid) y después un traspaso al Depor. Deportivamente fue legal y judicialmente no". Una decisión que marcó su relación con el Dépor y su forma de ver el fútbol.

Todo este tiempo le ha servido, según explicó ante los medios, para madurar a pasos agigantados. Ahora, Saúl busca una estabilidad que no ha tenido hasta la fecha. "No es fácil estar cada 6 meses en un sitio, el proceso judicial... Te hace ver las cosas de forma diferente", relató el pelotero, que ahora se vuelve a sentir querido en el Dépor y en A Coruña. Su prioridad es continuar.

"La felicidad es muy importante. Aquí puedo tener una estabilidad. Aquí tengo gente que me importa. Me da fuerzas para seguir y tener una estabilidad", finalizó.