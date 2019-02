El Sax cesa a Poveda

La directiva de la U. D. F. Sax ha decidido prescindir de los servicios como entrenador de su primer equipo, del técnico eldense José Antonio Poveda.

Los sajeños ocupan el 12º puesto en la tabla clasificatoria del Grupo 6 de la Primera Regional con 27 puntos después de haber ganado siete de los 21 partidos disputados, seis empates y ocho derrotas.

En su cuenta de Facebook, el club sajeño anunció la destitución:

“Buenas tardes, hoy es un día triste para el club.

Anoche, José Antonio Poveda dejo de ser entrenador de nuestro equipo senior. Desgraciadamente los resultados no han acompañado al gran trabajo realizado por el cuerpo técnico y desde la directiva, creemos que es necesario un cambio para conseguir dar la vuelta a los malos resultados. Destacar el trabajo y dedicación de los hombres de Poveda, pero, sobre todo darles las gracias por el buen trato que han tenido tanto con los jugadores como con la directiva. Sois grandes entrenadores, pero más aún como personas.

Os deseamos lo mejor en vuestros futuros proyectos”.

Acto seguido, José Antonio Poveda se despedía de la entidad sajeña, también a través de las redes sociales: “No suelo utilizar este canal para casi nada, pero creo que es lo mejor para que todo el mundo quede informado. He conocido mucha gente buena, pero tengo que nombrar a varios que para mí han sido muy importantes en esta experiencia. Ángel Caparrós, eres un tío de los que hay pocos y me alegro haberte conocido, no es nada fácil tu roll y lo haces genial. A mis futbolistas que sin ellos no hubiera aprendido tanto como lo he hecho y a todos los que vienen a entrenar para sumar por su amor a este deporte y al club. Siento que ha faltado tiempo para hacer más cosas. Antonio Manzaneda Jiménez por estar en todo y trabajar cada segundo por el grupo. A Pedro el fisio, por poner a la gente a punto siempre como un profesional. Y a la pareja de viaje que juntos somos como los tres mosqueteros, mi cuerpo técnico, Héctor Ruvira Yáñez y Jorge Maciá Gil, lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, siendo justos y tomando decisiones difíciles. Gracias por estar conmigo a muerte. Mucha suerte al Unión Deportiva Sax y que cumpla con sus objetivos”.