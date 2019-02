"Nefasta gestión" del Patronato de Deportes

Los delegados del Comité de Empresa del Patronato de Deportes denuncian la "nefasta gestión" que el equipo de gobierno del PP de Jaén está llevando a cabo en este departamento. Lamentan la triste situación de falta de personal que se está viviendo en el organismo autónomo. Según dicen, "se han producido más de 15 vacantes en los últimos años y desde el Patronato no se ha dado cobertura reglamentaria a ninguna plaza".

Denuncian, por tanto, la política de gestión de los recursos humanos, "que está provocando, como está demostrado, un deterioro en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía por la sobrecarga excesiva de trabajo a los empleados públicos en la no cobertura de las plazas que quedan vacantes".

Otro síntoma de este problema es que, según los representantes de los trabajadores, ante el incremento de incidencias y actos vandálicos, existe un "deterioro progresivo, por la falta de personal que se encargan de la vigilancia al tener que abarcar, en algunos casos, las instalaciones de Salobreja o Fuentezuelas en su totalidad para una única persona".

Critican duramente la falta de comunicación existente desde la concejalía de deportes y se muestran entristecidos por la degradación de los servicios que se prestan al ciudadano. Ponen como ejemplo que "hay muchos momentos del día donde se quedan las piscinas municipales sin servicio de socorrista al haber solo un monitor disponible para impartir los cursos".

Esto pone en peligro, aseguran, la integridad de cientos de usuarios que utilizan las piscinas municipales. Y dicen que no hay excusas por las limitaciones que imponía la ley para la no contratación pública. "Se han aprobado varias ofertas de empleo públicas que no han servido para nada, ya que, aun siendo insuficiente el número de plazas para su cobertura en el centro, se ha decidido no dar cobertura a ninguna".