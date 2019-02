El senador jiennense de Vox se estrena en Madrid con un polémico veto

El primer parlamentario de la historia de Vox en las Cortes, el jiennense Francisco José Alcaraz, ha tenido un estreno en el Senado bastante mediático y polémico. En una sesión que se ha desarrollado durante esta semana, martes y miércoles, no ha querido votar en cinco mociones, argumentando Vox que no había tenido tiempo a estudiar la documentación, aunque sí se ha negado a aprobar una declaración institucional contra la LGTBIFobia en el deporte que necesitaba el apoyo de todas las formaciones para salir adelante.

Es más, Vox forma parte del grupo Mixto en el Senado con formaciones como Bildu, Nueva Canarias o Ciudadanos, partidos que habían decidido apoyar esta condena a la homofobia y la violencia por motivos de diversidad sexual en el deporte, aunque la negativa del senador jiennense, ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha impedido que saliera adelante.

Tras la polémica, Vox ha justificado el comportamiento de Alcaraz señalando que no ha firmado la declaración propuesta por el PSOE al considerar que se trataba de un "panfleto ideológico con el que el PSOE y los grupos que lo han suscrito intentan colar la ideología de género por la puerta de atrás". "Como hacen siempre, aprovechando una causa justa como es la lucha contra la discriminación, que por otro lado ya está recogida en el Código Penal", han ampliado desde la formación de ultraderecha.

El propio Alcaraz, en declaraciones a Televisión Española ha explicado su postura con un ejemplo: "Si mañana por ejemplo Tiger Woods pretende decir que hoy me he levantado, me siento que soy boxeador y me siento mujer y me voy a competir en la disciplina femenina, pues mira, no es normal".