El pleno pide a la Junta que aclare el futuro del Museo del Flamenco de Andalucía

Pleno ordinario en el Ayuntamiento de Jerez en el que no se ha debatido ninguna acción del gobierno local y en el que tampoco se han aportado vías o iniciativas para poner en macha en la ciudad. También aquí, por la cercanía de las elecciones, ha surgido el debate de los símbolos nacionales, sobre la defensa de la bandera de España y el independentismo catalán. A partir de aquí, sobre uno de los proyectos más importantes pendientes en Jerez, el Museo del Flamenco de Andalucía, se ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos y con la abstención del PSOE, instar a la Junta de Andalucía a que aclare el futuro de este proyecto. Tanto Partido Popular como Izquierda Unida, Ganemos y Ciudadanos coinciden en que el Centro de Documentación del Flamenco no debe trasladarse al Zoco de Artesanía y porque el Museo de Lola Flores se instale en el barrio en el que nació “La Faraona”, en San Miguel, y no en la Nave del Aceite como refleja el actual proyecto.

Antonio Saldaña, portavoz del PP, ha defendido la propuesta.

Por su parte, la alcaldesa Mamen Sánchez, defiende que la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, ya la ha transmitido que el proyecto se mantendrá. Así respondía Sánchez a Saldaña.

Por lo demás, el pleno ha aprobado por unanimidad pedir a Diputación la puesta en marcha de una Feria Provincial de Adopción de Animales Abandonados en Ifeca, estudiar instalar un cerramiento en la Urbanización El Bosque, una propuesta del PP, o pedir a la Junta que declare Bien de Interés Cultural Inmaterial de Andalucía la artesanía belenista de Jerez.