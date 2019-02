Luis Delgado pide "más compromiso" a sus jugadoras y no quiere excusas, "tenemos un gran equipo"

El Guada FSF se medirá este sábado a partir de las cuatro de la tarde al Jimbee Roldán FS en el Pabellón Gabriel Pérez.

El equipo que entrena Andrés Sánchez, en puestos de descenso, se enfrentará al actual campeón de liga, que “mantiene la estructura del año pasado, es un gran bloque, que trabaja muy bien las jugadas de estrategia y que será difícil de batir, tiene el gen ganador”, sostiene el técnico.

Sánchez defiende que su equipo “no tiene presión en Murcia, porque el Roldán no es de nuestra liga, tenemos que ir allí con la intención de ganar el partido, de puntuar, aún sabiendo que ellos están los terceros y nosotros los antepenúltimos”.

Pero a pesar de las diferencias en la tabla, el presidente Luis Delgado, sí que cree que se ha acabado el tiempo de tener paciencia y quiere ya una reacción clara del equipos.

En declaraciones a la Cadena SER, sostiene que “tenemos un gran equipos, hemos hecho cuatro nuevos fichajes y ya más no se nos puede pedir. A mí ya no me valen las excusas, los deberes tendrían que estar ya hechos y estamos en descenso. Las jugadoras tienen que dar la cara, tienen que comprometerse, porque esto lo tenemos que sacara para arriba”.