El viento los frena en seco

Segundo día de test oficial en Jerez para las categorías de Moto2 y Moto3, de nuevo acompañadas por una buena climatología de sol y agradable temperatura, aunque a diferencia de la sesión del miércoles, el viento ha soplado con fuerza en algunos momentos de la jornada y quizás haya sido el hándicap que ha provocado que no se bajarán los registros marcados en la anterior sesión que recordamos, fueron muy rápidos sobre todo en la clase de Moto2. La categoría que más se ha resentido con esta circunstancia, ha sido Moto3 donde hasta un total de doce pilotos se iban al suelo precisamente por las ráfagas de viento que le entraban de costado, si bien, fueron caídas sin importancia para la integridad física de los pilotos. Por su parte, en Moto2 se contabilizaron ocho caídas en total, todas sin consecuencias.

Si ayer era el piloto italiano Luca Marini el más rápido de la sesión batiendo ampliamente todas las referencias de la categorías, hoy era el español Alex Márquez quien con su Kalex del Team Marc VDS, se quedaba a sólo una décima del mejor tiempo de Marini ayer y lograba imponerse al final del día con una marca de 1.41.208 establecido en la primera sesión de la mañana cuando el fuerte viento aún no había hecho acto de presencia lo que provocaría que no fuesen muchos los pilotos que mejoraron sus cronos del día anterior. Tras el español, se situaba el sudafricano Brad Binder, que marcaba su crono de 1.41.284 en la última sesión y le otorgaba la segunda plaza al final del día. Tercer mejor tiempo para Jorge Navarro con la Speed Up (1.41.302), seguido de Lorenzo Baldassarri que era cuarto con 1.41.376. El más rápido ayer, Luca Marini, hoy era quinto con 1.41.423, seguido de Sam Lowes 1.41.426. Séptima plaza para el australiano Remy Gardner con 1.41.538 al que seguían Marcel Schrotter, 1.41.609, Xavi Vierge, 1.41.625 y Enea Bastianini en décimo lugar con 1.41.651. Todos los tiempos.

En la categoría de Moto3, tras tres mangas de entrenos celebradas el jueves dominadas por Jaume Masía, la primera, Aron Canet la segunda, y Tony Arbolino la tercera, era finalmente el tiempo de la segunda sesión de 1.46.455 marcado por el piloto español del equipo Sterigalda Max Racing, Aron Canet quien se convertía al final de la jornada en el crono más rápido de la jornada, si bien, lejos del 1.46.153 conseguido ayer por Arbolino, sin duda, tiempos más lentos lastrados por la presencia del fuerte viento en pista. Segundo mejor tiempo para el también español Jaume Masia con 1.46.489, siendo tercero el italiano Arbolino (1.46.530). Cuarto mejor registro hoy para Lorenzo Dalla Porta con 1.46.611 al que seguía el gaditano Marcos Ramírez que con un tiempo de 1.46.706 conseguido en la tercera sesión, lograba colocarse como quinto mejor crono absoluto de la jornada. A su estela, los también españoles, Alonso López y Sergio Garcia con el japonés Ayumu Sasaki, octavo, Dennis Foggia, noveno y Ai Ogura cerrando el top ten de la categoría.

El viernes, tercera y última sesión de entrenamientos oficiales que darán comienzo a las 10 de la mañana para concluir a las 6 de la tarde.