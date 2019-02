El fútbol nos debe una segunda oportunidad

Anoche soñé con ayer. Soñé con aquél tiempo en el que cruzábamos cada 15 días media España y a veces entera, viajando con el primer equipo de la ciudad.

Imagino que os habrá pasado. Sueñas y te acuerdas y pasan los minutos y se te olvida. Pero algún fotograma se queda en la mente, a veces de manera difusa. Luego recordé la radio de entonces, que en poco se parece a la de ahora y en el fútbol aquél, que sí se parece a este.

Recuerdo cerrar los viajes en la radio. Avión, tren, coche y hasta barco. Había que retransmitir un partido, había que contar lo que veíamos, teníamos que hacer sentir a los demás, lo que sentíamos nosotros a cientos de kilómetros de distancia.

A veces con frío, nieve, con viajes placenteros cuando íbamos a las islas afortunadas y con otros menos afortunados en pleno invierno como Soria y aquellos campos que tan bien nos describía Machado.

Con Carlos, Manolo, Manuela, David….con tantos compañeros y amigos con los que tengo gratos y a veces, las menos, ingratos recuerdos de una época inolvidable. Qué pocos quedamos de entonces, cómo ha pasado el tiempo. El reloj de la vida ha ido pasando y nos ha dejado un paisaje que en poco o nada se parece al de entonces. Aquellos tiempos no son estos. La radio no es la misma y el equipo no está donde querríamos.

No volverán aquellos días, los gastamos. Ahora, a veces, empleo mi tiempo en recordar lo que me dio el fútbol. En volver, quizás a Galicia y decirle a mis hijas….aquí estuvo vuestro padre y mira…ese es Riazor..allí también estuve. Y vine aquí porque teníamos un equipo en Segunda o Primera división y alguna vez les digo que volveré, porque la vida me debe esos ratitos, aunque ya no estén ni Carlos, ni Manolo, ni David, ni tantos otros que convirtieron mi vida cada quince días en un sueño como el que tuve anoche. El fútbol me debe, nos debe, una segunda oportunidad.