El alcalde de León no aclara si comparecerá en la próxima sesión de la Comisión municipal de la Operación Enredadera. Ciudadanos pide que el alcalde comparezca el próximo día 6 mientras el PP ya ha anunciado que no acudirá más, por lo que bloquean la comisión. Aún con esta situación, Ciudadanos mantiene la petición de comparecencia del alcalde. De momento Antonio Silván no se decanta por ninguna opción. El alcalde asegura que él mismo ha pedido comparecer en hasta tres ocasiones y que la formación naranja se lo ha impedido.

Ahora que Ciudadanos solicita su comparecencia, Antonio Silván insiste en su discurso y no aclara si comparecerá el día 6 de marzo. Los populares ya se han negado a seguir participando por los desencuentros que han tenido con la formación naranja sobre cuándo tenía que responder el alcalde a las preguntas de la Comisión. Ahora los representantes de ambas formaciones cargan mutuamente y se acusan de electoralismo. Eso sí, Ciudadanos, por ejemplo, no descarta apoyar al PP después de las elecciones.