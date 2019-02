Los trabajadores de mantenimiento de Ribera Sur y Dos Aguas siguen sin cobrar la nómina de enero

El sindicato UGT denuncia "un atropello más a los trabajadores de la empresa de mantenimiento del Campo de Goilf, Isla Dos Aguas y Ribera Sur contratada por el Patronato Municipal de Deportes y que sigue sin pagar la nómina de enero". Se trata de la empresa vallisoletana "Áreas Verdes S.L.". Según la UGT, desde que esta empresa asumió la contrata mencionada, los trabajadores no han dejado de sufrir atropellos por la misma, consentidos por el Patronato Municipal de Deportes de Palencia, como se denunció en su día a los medios de comunicación, a la Inspección de trabajo y Seguridad Social, a los grupos políticos, al propio Patronato Municipal de Deportes e incluso al concejal Facundo Pelayo y al Alcalde Alfonso Polanco.

Desde el principio se despidieron trabajadores, no se contrató sustituciones durante las bajas ni en vacaciones, no recibieron los equipos de protección individual en el momento de necesitarlos, no se estableció el calendario laboral ni se respetó el acuerdo de vacaciones existente, según expresa la organización sindical en un comunicado El Convenio Colectivo del sector de la jardinería, en su artículo 27 establece: Salario base mensual.. Todos los trabajadores/as percibirán el abono de los haberes correspondientes a cada mes, antes del último día hábil del mismo.

A fecha de hoy día 21 de febrero la empresa concesionaria del servicio que tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2018 prorrogable un año más, no ha abonado las nóminas a los trabajadores que tienen en plantilla. Actualmente desde UGT no conocen la situación de la actual empresa, ya que no se ha procedido a la prórroga de la misma y tampoco ha vuelto a salir a licitación pública el contrato del servicio.

Desde el sindicato se ha notificado esta situación de retraso en el cobro de la nómina a la Inspección de trabajo y Seguridad Social de Palencia, ya que esta situación se ha producido desde que se adjudicó el servicio a esta empresa, percibiendo los salarios siempre más tarde del último día de mes, he incumpliendo mes a mes el convenio colectivo de aplicación.

UGT pide explicaciones al Patronato y entiende que es el último responsable ya que en el pliego de cláusulas administrativas particulares ha de regir en el contrato se establece en su cláusula 46 que el contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y esta empresa no lo está cumpliendo. Pide al Patronato Municipal de Deportes así como a la Inspección que tome las medidas necesarias para que estos trabajadores dejen de ser vapuleados por la empresa Vallisoletana de Áreas Verdes S.L.