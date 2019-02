El precio que pone el Vaticano

Antonio Rodríguez, portavoz de la coordinadora Recuperando, asegura que creen que la no publicación de la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia es "el precio del Vaticano por la exhumación de los restos de Franco. Si no, no tendría sentido porque es obligación del Gobierno hacerlo público".

Rodríguez ha sostenido en la Primera Llamada de La SER que "la Conferencia Episcopal reconoció la inmatriculación de 40.000 bienes aproximadamente. Algunos como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla". En Navarra se ha descubierto que son 2.500, el doble de los reconocidos inicialmente. “El Gobierno y la Iglesia son conscientes del escándalo inmobiliario que esto supone”.

Además, afirma que, "mientras no haya lista pública no se puede saber cuántos de esos lugares son de culto. Por los datos que tenemos no llegan ni siquiera al 30 por ciento”. Y añade que su coordinadora no cuestiona "el uso católico sino que incide en que cuando los bienes son de dominio público, eso no se negocia y la nulidad de pleno derecho, tampoco”.