Pepe Álvarez: "Aún hay tiempo para que Sánchez derogue la reforma laboral"

Aún hay tiempo para que el gobierno saliente de Pedro Sánchez apruebe reales decretos que sirvan para derogar los aspectos más perniciosos de la reforma laboral del PP. Así lo cree el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha visitado la exposición sobre los 130 años de historia del sindicato que se exhibe en el Planetario de Pamplona.

Álvarez ha acompañado al secretario general de la UGT de Navarra, Jesús Santos, en una asamblea de militantes y delegados del sindicato y antes de participar en ella ha insistido en que el ejecutivo saliente de Pedro Sánchez tiene un compromiso con trabajadores y sindicatos para derogar la reforma laboral del PP. "Necesitamos que la prevalencia en convenios se apruebe, que se restaure la ultractividad para que la negociación colectiva no se convierta en un chantaje permanente", ha explicado Álvarez, "y es obvio que hay que derogar la reforma de las pensiones de 2013 que aprobó el PP". UGT de hecho, ha añadido, no acepta otra cosa en este último asunto que no sea volver a los acuerdos sobre pensiones de 2011. De hecho Álvarez no ha tenido ni una palabra de reproche a Podemos por su plantón a las negociaciones de la mesa del Pacto de Toledo. "Ha estado parada mucho tiempo y los responsables de lo ocurrido con las pensiones en este país es del PP, no de Podemos", ha comentado.

El sindicato ha recordado que el 8 de marzo hay una nueva cita por la igualdad laboral de hombres y mujeres, con paros de dos horas convocados también por UGT, y ha advertido al PP que pactar con Vox no le va a reportar ningún beneficio.