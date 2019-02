La música de un navarro abre el nuevo ciclo de Cartografías de la Música

La quinta edición de Cartografías de la Música levanta el telón mañana con la obra Sinfonietta en Re Mayor y Jesucristo en la Cruz, del compositor navarro Fernando Remacha, maestro de la generación del 27. Una composición que traza un camino a los sentimientos a través del diálogo musical. Félix Palomero, director gerente de la Fundación Baluarte, asegura que: “el concepto de cartografías, es decir: tengo que hace un mapa para conducir al oyente, especialmente, en un entorno en el que hay una colección de artes plásticas y una permanente actividad expositiva y cultural”.

La obra se estrenó por primera vez en 1964. El tudelano Remacha, plantea todo tipo de sentimientos, lo que hace que sea muy difícil de interpretar y que por ello, no se haya interpretado en muchas ocasiones. “Remacha quiere expresar. Todos los recursos musicales que usa no son en vano. Esa dificultad y esa dureza, es porque quiere expresar esa dureza. No es en vano”, asegura Igor Ijurra, director de la Orquesta Sinfónica.

Es la obra inicial dentro de un ciclo que se alarga hasta el día 9 de mayo, en el Museo Universidad de Navarra, con otras composiciones como Miradas Sonoras, El Romance del Rey Rodrigo y Pasión según San Marcos.