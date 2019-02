Luca Sangalli y su partido soñado

Luca Sangalli se ha enfrentado esta tarde a la entrevista más personal, diferente y especial de su carrera deportiva. El jugador de la Real Sociedad se ha acercado hasta los estudios de Radio San Sebastián para participar en el programa SER DEPORTIVOS GIPUZKOA, en el que ha tenido que responder a las simpáticas preguntas de los niños de cuarto de primaria del Colegio Inglés San Patricio. Rodeado de niños, muchos de ellos vestidos de txuri-urdin, ha repasado todos los aspectos que rodean a la actualidad de la Real y a su propia trayectoria en el primer equipo donostiarra, desde el íctus que sufrió en octubre hasta cuestiones tan curiosas como cuál es el partido soñado que le queda todavía por jugar. Sangallí lo tenía muy claro. "Uf. Que buena pregunta. Pues una final estaría muy bien, pero igual un partido de Europa la próxima temporada también me encantaría. Una final o semifinal con la Real me haría mucha ilusión. Hasta ahora he jugado ya muchos partidos importantes que no me esperaba haberlos disputado al principio de temporada, y he tenido la suerte de hacerlo", señalaba con una sonrisa Luca.

Aunque todo empezaba por el íctus que sufrió el 31 de octubre del año pasado y que lo llevó a la primera plana de la información deportiva de este país. "¿Pensabas que volverías a jugar?", le preguntó directo y conciso un niño llamado Álvaro. Sangalli respondió sincero. "Al principio no sabía que me pasaba y no pensaba nada. Luego cuando escuchas la palabra íctus si que parece algo muy grave y claro que te planteas sí vas a volver a jugar. Yo por suerte no he tenido ningún tipo de afectación neurlógica, ni ninguna secuela que no me permita volver a jugar a fútbol. Pero sí, cuando te dicen que tienes un íctus, claro que piensas si vas a poder volver a jugar a fútbol", dijo Sangalli, que tuvo la oportunidad de saludar en el programa por primera vez a Adrian Crowley, el jugador del Bidasoa-Irun, equipo de la Liga Asobal de balonmano, que también sufrió un ictus unos meses antes. "Por desgracia ambos compartimos lo mismo con el ictus, pero por fortuna ambos hemos podido salir de ello. La verdad es que cuando me pasó, enseguida me comentó el médico el caso de Adrián, que también había pasado por lo mismo, pero me dijo que estaba ya en proceso de recuperación, así que eso me dio mucha fuerza para poder afrontar la recuperación y salir adelante", le decía Sangalli a Crowley.

Los niños de San Patricio se sacan una foto con Sangalli en exterior de Radio San Sebastián / R.R

Sangalli repasó con los niños sus inicios como futbolista, recordando que tuvo la suerte de jugar por primera vez en Anoeta con el equipo juvenil de la Real, la temporada en la que disputó la Youth League, la Champions juvenil. Pero les recordó que por encima del fútbol, están los estudios, algo que él no ha abandonado a pesar de tener 24 años y haber cursado una ingeniería industrial. "Soy graduado en ingeniería mecaníca, ahora estoy cursando un master de ingeniería indsutrial, estoy en el segundo año, acabando, haciendo el proyecto de fin de master. Y es algo que me encanta. Aunque ahora os parezca extraño, a mi encantaban las matemáticas, las ciencias naturales y físicas, y eso ha ido aumentando, y en el master estoy feliz, y me gustaría seguir vinculado a esta rama con un doctorado", les explicaba a los niños, siendo un claro ejemplo para todos ellos.

Después, reconoció que de casta le viene al galgo, porque con tantos precedentes en su familia ligados al fútbol, tenía claro que intentaría practicarlo al más alto nivel. "Desde pequeño he crecido con la Real siempre presente. Mi tío y primo fueron jugadores y siempre la Real ha estado muy presente en mi familia. Desde que empecé a jugar al fútbol desde pequeño deseaba jugar en la Real. Por suerte este año lo he conseguido y estoy muy contento de representar al club que siempre he querido. Es una gran responsabilidad defender este escudo". Luca Sangalli es sobrino de Miguel Fuentes, histórico jugador y capitán de la Real y luego presidente; y su madre es familia del mítico delantero de la Real bicampeona, Satristegi; además de que su hermano Marco, tres años mayor que él, juega en Segunda en el Alcorcón.

Sangalli también fue cuestionado por los niños por sus gustos futbolísticos. "¿De pequeño cuál era el jugador al que te querías parecer?", le preguntó Carlos. "Pues cuando era pequeño había un jugador en la Real muy bueno, no se si lo conocereis vosotros, que se llamaba Nihat, que era un delantero pequeño como yo y muy rápido y que metía muchos goles. Cuando jugó aquí lo hizo muy bien en la Real y fue el año que la Real casi gana la Liga. Me gustaba mucho y quería ser como él", se sinceraba Sangalli.

Por supuesto, no faltaron las preguntas de actualidad. Los 'pequeños periodistas', ilusionados con ver a la Real tan cerca de Europa, le preguntaron por el futuro. "¿Dónde crees que vas a acabar en tu primer temporada en la Real"?, le preguntaba Paula. "Espero que en Europa. La verdad que está siendo una temporada rara, porque hay muchos equipos peleando por Europa. Ahora por suerte hemos encadenado buenos resultados para poder pelear por todo hasta final de temporada, con el equipo que tenemos y la calidad que tenemos, aspiramos a hacer cosas bonitas, y me gustaría mucho terminar la temporada en Europa, y no descarto que lo más arriba posible", señalaba, sin descartar para nada la Champions, que ahora está a tres puntos. Para conseguirlo, hay que mirar a los rivales que tiene alrededor, y Unai, vestido con una camiseta azul con el escudo de la Real, le cuestionaba qué rivales veía como más complicados. "Pregunta de periodista, de examen, qué difícil", resondiía sonriendo Sangalli. "LaLiga está muy complicada, pero por suerte hemos encadenado victorias consecutivas y estamos preparados para luchar por puestos de Europa League o Champions. Hay algunos rivales como Betis o Valencia que son igual los más directos, pero como se ha demostrado en esta liga que cualquier rival es complicado para ganar, y hasta final de temporada tenemos que dar un paso adelante para ganar más partidos y estar más arriba".

Y también hubo espacio para las preguntas más jocosas y divertidas. Como la que planteaba Telmo, ataviado con la equipación naranaja de la Real. ¿Quién es el más bromista del vestuario?". El donostiarra sonreía antes de preguntar. "Hay un par que son bastante bromistas, pero el que más es Rubén Pardo, que siempre está haciendo bromas y haciendo reír. Es súper majo y a los jóvenes nos trata genial y nos hace reír mucho. Y luego hay otro compañero que también hace muchas bromas y nos hace reir mucho, que Aritz Elustondo, que siempre está haciendo el tonto", decía sacando las carcajadas de los niños, que también quisieron saber si podía comer helados. "Los días antes de partidos comemos pasta para tener energía en el campo y luego pechugas de pollo o pescado para ir bien preparados. El helado lo tenemos un poco complicado, pero de vez en cuando un buen heladito sí que es agradable y claro que lo tomamos. Nos gusta como tanto como a vosotros", desvelaba entre risas Sangalli.