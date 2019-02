Las defensas insisten en la capacidad del Consejo de Caja Segovia y la legalidad del Plan de Prejubilaciones

La intervención de los cuatro abogados de los acusados en el juicio de las prejubilaciones ha puesto punto final al proceso a expensas de la sentencia que podría demorarse más de un mes.

En sus alocuciones, los letrados han seguido con pequeños matices la misma línea argumental: el consejo de administración estaba capacitado para validar las propuestas que le llegaban y tenían la información necesaria; Caja Segovia era solvente y no recibió ayudas públicas y el Plan de prejubilaciones era legal.

Con relación a las dudas generadas por el Ministerio Fiscal en torno a la moralidad o no de la cuantía de las cantidades percibidas por el Consejo de dirección, el abogado de Elena García Gil, Jesús Tovar, indicó que la moralidad no sirve para valorar este caso. Tovar, además aprovechó para atacar al exalcalde Pedro Arahuetes, que dimitió como consejero de Caja Segovia y al que pidió que, de tener certezas de indicios de delito, debería haberse quedado en el consejo y no marcharse.

Las defensas han pedido en sus conclusiones, además de la libre absolución de sus defendidos, que las acusaciones se hagan cargo de las costas del proceso. Luis Rodríguez Ramos es uno de los letrados de la defensa.

La sesión de hoy cumple el ciclo de ocho necesarias para recoger los interrogatorios a los acusados y partícipes a título lucrativo por parte de las acusaciones y defensas, las aportaciones de los peritos y, por último, las dos sesiones de conclusiones.