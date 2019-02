Pablo Fernández ve difícil el acuerdo con Izquierda Unida

El responsable a nivel autonómico de Podemos Pablo Fernández ha visitado Segovia para inaugurar la nueva sede de su partido en la capital en la calle Teniente Ocho en el barrio de San Millán.

El portavoz en las Cortes ha asegurado que seguirá dejándose la piel para lograr un acuerdo con Izquierda Unida que propicie una mayoría de cambio tanto en la comunidad como en los ayuntamientos “seguiremos hablando con IU en Segovia como en Castilla y León, aunque parecen estar en esa formación no muy proclives al acuerdo, la verdad es que dos no acuerdan si un no quiere. El hecho de que aquí pongan encima de la mesa el nombre de una persona como premisa hace que sea muy complicado alcanzar el acuerdo”.

Fernández ha vuelto a criticar el pacto de la vergüenza entre PP y PSOE en la Comisión de investigación del saqueo de las Cajas de Ahorro poniendo palos en las ruedas que hizo que los responsables políticos no declarasen. Con algunas conclusiones evidentes como que las comisiones de control no controlaban y que la Junta hizo dejación de funciones a la hora de proteger a los usuarios y a los propios trabajadores. “Hemos de poner de manifiesto que una de las conclusiones de esa comisión es que los órganos de administración de las cajas de ahorro estaban copados en su mayoría por miembros de PSOE y PP puestos a dedo y que en la mayoría de los casos carecían de la formación necesaria para desempeñarla labor que ejercían en el seno de estos órganos” señalaba el portavoz autonómico.

Por último el líder de podemos ha solicitado medidas para mejorar el parque de vivienda pública reforzando e impulsando las competencias y dotando de mayor presupuesto a los ayuntamientos en este sentido.