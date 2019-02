Pajaritas, tirantes y cinturones veganos hechos en Lora de Estepa

Una empresa sevillana presentó recientemente su nueva colección en el Momad de Madrid con materiales nada habituales como madera, corcho, papel reciclado o aluminio

Cinturones de corcho para hombres, pajaritas en madera o papel reciclado o tirantes de cuero… son algunas de las nuevas propuestas de 'El Mono con Pajarita Team'. En Hoy por Hoy Sevilla hemos hablado este jueves con sus propietarios, Loli Gómez y Ricardo García...

La empresa afincada en Lora de Estepa presenta la cuidada colección de 2019 y lo hará en uno de los salones comerciales de moda más destacados a nivel internacional, el Momad Madrid, que se celebra del 8 al 10 de febrero. Formarán parte del espacio dedicado a la moda sostenible 'Sustainable Experience', que acogerá a las empresas referentes para este sector.

El Mono con Pajarita crea además de pajaritas, complementos originales, divertidos, exclusivos y con personalidad. Todos son hechos a mano, con mucho cariño y pasión por Loli Gómez y Ricardo García, artesanos que trabajan en una pequeña localidad del corazón de Andalucía, Lora de Estepa, en la provincia de Sevilla, pero que venden a nivel internacional a través de Amazon.

Esta pareja está comprometida con la sostenibilidad ambiental, manteniendo un equilibrio entre la sociedad, la moda y la naturaleza. Así que sus complementos, de edición limitada, respetan el medio ambiente, la salud humana y los derechos de los trabajadores. Utilizan materiales sostenibles como el corcho natural ecológico o la madera, reutilizando materiales y tejidos ya existentes.

Un cinturón vegano Pajaritas y complementos para hombres, mujeres, niños y niñas, de fabricación artesanal pero con una mentalidad innovadora y original, tanto en los diseños como en los materiales empleados. Toda su colección de corcho y madera está certificada por PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals), fundación dedicada a establecer y proteger los derechos de todos los animales y que certifica que la colección es 100% vegana.