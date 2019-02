El Botànic responsabiliza a Zaplana y Camps del "agujero" en Feria Valencia

El PSPV-PSOE, Compromís y Podem afirman que los expresidents de la Generalitat Eduardo Zaplana y Francisco Camps, y los exconsellers Gerardo Camps y Fernando Castelló, son algunos de los responsables políticos del "agujero" de más de mil millones de euros que ha supuesto a las arcas públicas Feria Valencia.

Así lo han dado a conocer en una rueda de prensa en la que han presentado su propuesta de conclusiones a la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de Feria Valencia, donde destacan la existencia de "sobrecostes", de "mala gestión" y de contratación con empresas de la trama Gürtel y de Taula.

El expresidente de Feria Valencia Alberto Catalá, la ex directora general de la institución Belén Juste y los ex directores generales de Comercio de la Generalitat Joaquín Berenguer y José Monzonís son otros de los responsables políticos apuntados en un dictamen que, según han dicho, firma también Ciudadanos aunque no ha querido comparecer junto a ellos