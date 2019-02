No olvides las canciones que te salvaron la vida

Cualquier vida puede ser explicada a través de las canciones que orbitaron a su alrededor. Ese es el espíritu que sobrevuela, en primera persona y en este recorrido que hace periodista Carlos Pérez de Ziriza en su nuevo libro que repasa los últimos treinta años de su existencia a través de la música.

El libro repasa 30 años de historia musical a través de treinta canciones, que discurren a una por año, con la firma de Pixies, New Order, Los Planetas, Michelle Shocked, Teenage Fanclub, R.E.M., Chucho, The National, Wilco, Kate Tempest, The The, El Niño Gusano, Patti Smith, Primal Scream, Richard Hawley, Arcade Fire, Sr Chinarro, Beyoncé, Nick Cave, La Habitación Roja, Yung Beef...

Un apasionante recorrido en clave generacional a través de un libro que cubre 30 años de historia pop indie, por medio de otras tantas canciones decisivas que retratan a toda una generación.

Carlos Pérez de Ziriza (Madrid, 1973) es periodista y lleva escribiendo sobre música pop y rock (en sus múltiples ramificaciones) desde hace años en medios como El País y hoy nos ha visitado en los estudios de Radio Valencia.