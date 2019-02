Comisión sin pena ni gloria

Sin pena ni gloria, así se ha desarrollado la primera Comisión Bilateral Generalitat Gobierno Central. Sin grandes acuerdos, sin asuntos importantes resueltos. Porque una vez que se confirma que no hay Presupuestos Generales a la vista, lo que más preocupaba - la condonación de la deuda de la Marina de Valencia- ha vuelto a quedar en el aire. Buenas formas, buenos gestos, pero nada claro. Eso sí, algo es evidente: remedios paliativos no hay para los presupuestos que no han salido adelante.

