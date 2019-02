Silvia Clemente dimite

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha anunciado este jueves que dimite. Lo ha hecho dando lectura a una carta plagada de críticas al proyecto político actual del Partido Popular de Castilla y León y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la presidencia de la Junta. Clemente había sido encargada por Mañueco como responsable de elaborar el programa de la formación para las elecciones de mayo.

Clemente ha asegurado que no puede seguir al frente de un proyecto "en el que no cree" y ha acusado a Mañueco de no tener palabra.

Silvia Clemente Municio nació en 1967 en la localidad segoviana de Pedraza. Su carrera política, meteórica, le llevó en 2001 a la primera línea, de la mano de Juan Vicente Herrera, quien la situó en su primer gobierno una vez que Juan José Lucas fue llamado a Madrid por Aznar. Aunque su mentor y protector político siempre ha sido otro segoviano, Jesús Merino, condenado por la trama Gurtel. Primero fue consejera de Medio Ambiente, después de Cultura y por último de Agricultura. En todos estos puestos siempre ha buscado con especial cuidado la atención de los medios y la luz de los focos. Bajo su gestión llegaron las exposiciones de Las Edades del Hombre a Nueva York y ella fue la responsable de crear la marca Tierra de Sabor, como paraguas de los productos agroalimentarios de la comunidad autónoma. En todos estos cargos, diferentes asuntos relacionados con la gestión de recursos públicos han circulado por los mentideros políticos y mediáticos. En su último período político, Herrera decidió desposearla de carteras pero situarla al frente de las Cortes de Castilla y León desde donde ha procurado buscar la misma atención pública que nunca ha negado buscar: desde venta de dulces tradicionales en el hall del parlamento a mesas itinerantes del Parlamento en diferentes provincias. Las diferencias con su partido se han acrecentado en su período al frente del legislativo popular y su manera de dirigir los plenos ha generado no pocos comentarios por las maneras con las que también ha cortado y reconvenido a sus hasta ahora, compañeros de partido.