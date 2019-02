Detenido un falso masajista por abusos sexuales

Esta mañana ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Zamora un hombre de 41 años de edad, al que la Policía Nacional ha detenido tras la denuncia de 5 mujeres por abusos sexuales, tras hacerse pasar por masajista o profesor de yoga.

El detenido, del que no se descarta otras actuaciones similares en otros lugares de Castilla y León, ya que no es originario de Zamora, tenía un modus operandi que consistía en entrar en determinados lugares de estética o gimnasios de Zamora y, si no había demasiadas personas, aprovechaba para ofrecerse como masajista o profesor a sus victimas, que confiadas accedían a los novedosos masajes que les ofrecía. Y era en ese momento cuando el detenido derivaba el masaje hacia tocamientos en las zonas íntimas de las víctimas.

Las denuncias de las 5 mujeres fueron realizadas la pasada semana, pero se sabe que este individuo (que se ofrecía en los establecimientos como profesional y bajo nombre falso) habría pasado por Zamora en otras ocasiones y la Policía constata que ya en 2017 fue investigado por hechos similares.