Denuncian abusos sexuales a niños por parte de un cura de Escolapios en Alcañiz

El padre Enrique Latorre era un cura muy querido. De hecho, llegó a recibir en el 82 la máxima distinción de la Diputación de Teruel, La Cruz de San Jorge. No solo impartía clases , sino que también fue el fundador de los Scouts. Esto le permitía tener relación con los niños fuera de las aulas.

Fernando, uno de esos niños, lo ha denunciado a Pepa Bueno en Hoy por Hoy.

Realizaba tocamientos en clase , pero también aprovechaba las clases de natación, proyecciones de cine o excursiones.

Algunos niños lo comentaron en casa , pero no se les hizo caso hasta que denunciaron las familias de dos chicas en el 83. El caso no llegó al Juzgado. Los Escolapios no denunciaron. Únicamente se instó al cura a ir a sus casas a pedir perdón. La congregación lo apartó al convento de Peralta de la Sal, en Huesca. Allí el padre Enrique, fallecido en 1990, siguió dando misa.