Rubiales aplaude a Maximino y responde a Tebas en Gijón

La visita de Luis Rubiales a Gijón, para participar en la colocación de la primera piedra de la nueva sede de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias, sirvió para que el presidente de la Federación Española se deshiciera en elogios hacia el presidente territorial, Maximino Martínez, pero también para escenificar un nuevo capítulo del constante enfrentamiento dialéctico entre Federación y Liga, esta vez al hilo de la propuesta de Rubiales de un nuevo formato para la Supercopa de España. El presidente de la Federación recordó que será la asamblea la que decida si apuesta o no por el cambio y, ante el rechazo de Javier Tebas, respondió que "a las personas que reaccionan de manera airada hay que seguir dándoles cariño y tener paciencia con ellas, porque ya sabemos cómo son".

No fue el único mensaje de Rubiales hacia el presidente de LaLiga. Preguntado por el presunto interés de la Premier League en el fichaje de Tebas, el presidente de la federación ironizó: "No sé si querrá otro aumento de sueldo", en referencia a su mejora salarial aprobada en febrero, tras conocer el interés de la liga italiana.

No quiso realizar más valoraciones Rubiales tras el acto de colocación de la primera piedra de la nueva sede de la Federación de Fútbol del Principado, que se ubicará en una parcela anexa a la que alberga actualmente las instalaciones. Allí se construirá un edificio de 25.000 metros cuadrados, que albergará a todos los estamentos federativos, así como la Mutualidad de Futbolistas.

Los presidentes de Sporting y Oviedo y representantes de todos los grupos municipales acudieron al acto, en el que no pudo estar presente la alcaldesa Carmen Moriyón, por una reunión imprevista en Madrid. En su lugar fue el concejal de Deportes Jesús Martínez Salvador quien celebró que "Gijón siga siendo el centro neurálgico de la Federación". Por este motivo se han cedido estos terrenos para la construcción de una instalación que "contribuirá a revitalizar el barrio de Nuevo Roces, que en los últimos años ha sumado un buen número de vecinos".

J.L. Cereijido (EFE)

Homenaje a Quini

Rubiales también ratificó la presencia de la selección española el próximo mes de septiembre en Gijón en un partido oficial ante las Islas Feroe y que servirá de homenaje a la figura del fallecido Enrique Castro 'Quini'.

"Va a ser muy bonito, lo hemos hecho con todo el cariño pensando en la figura de Quini, que es orgullo de Asturias y de España; será un día para rendir tributo a un hombre inigualable como fue Quini", indicó el presidente de la Federación Española.

En la colocación de la primera piedra de la nueva sede federativa tuvo un papel especial el exjugador Pelayo Novo, ya muy recuperado del accidente que sufrió en Zaragoza cuando militaba en el Albacete y que fue uno de los encargados de colocar una urna en la que se introdujeron diversos artículos como periódicos del día, un balón, botas, una camiseta de la selección española, otra de la asturiana, así como el convenio de cesión de los terrenos y los planos del edificio.

"Cada día estoy mejor, estoy por tirar la muletas", manifestó el ex-jugador del Real Oviedo, quien mostró su satisfacción por la marcha del equipo y aseguró que lo que se plantea en estos momentos "es disfrutar".

Sin embargo, reconoció no tener claro qué va a hacer en el futuro: "no lo sé ni me preocupa. Algo haré porque soy joven y tengo ganas, pero de momento no sé".