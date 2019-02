Yolanda Molina, de Fuenlabrada, gana la edición 2019 de 'Amor en 1 Minuto'

La emoción de un encuentro propiciado, los latidos acelerados por un roce o una mirada… y después… el tiempo que lo cubre todo… 'Un domingo de abril', de la fuenlabreña Yolanda Molina, se ha alzado con el primer premio de la XII edición del concurso de mini relatos 'Amor en 1 Minuto' organizado por SER Madrid Sur (94.4 FM) enmarcado en la celebración de San Valentín y al que se han presentado más de 180 trabajos de toda España.

Además, han resultado finalistas 'La libertad es la muerte', de Francisco Javier Serrano, de Cubas de la Sagra, (Madrid), sobre una consecuencia impuesta tras una tragedia involuntaria, 'Saltos y besos', de Elena Vicens (Alcoy), sobre un perdón apasionado y 'Runners', de Raúl Clavero (Madrid), sobre una historia de amor imposible entre mascotas. Todos ellos han obtenido un lote de libros de Editorial Maeva.

Los participantes han tenido que enviar un mini relato de un máximo de 100 palabras a través del formulario colgado en la web www.sermadridsur.com hasta el pasado 17 de febrero a las 23:59 horas que incluyera obligatoriamente los términos “carrera”, “perros” y “corazón”. En esta XII edición se han recibido más de 180 mini relatos procedentes de todo el territorio nacional

RELATO GANADOR XI EDICIÓN 'AMOR EN 1 MINUTO'

'Un domingo de abril' (Yolanda Molina)

Un domingo de abril, corría por la calle paralela a la que él llegaba. Era una carrera contrarreloj para salir mucho más abajo y en dirección contraria; y todo para hacerme la encontradiza con él.

Subía la calle tranquila, mi corazón latía a mil revoluciones y no dejó de latir en muchos años.

Una mirada, un roce… Cosas que dejaron de existir y murieron poco a poco. Años perros que acabaron con ese amor. Ahora solo quedamos dos desconocidos, amor ¿dónde te fuiste? ¿quién eres? Desde luego, no aquel del que un día de abril me enamoré.

FINALISTAS 2019

'La libertad es la muerte' (Francisco Javier Serrano)

Mi corazón latía con fuerza. Hacia tanto que no la veía.

Veinte meses. Lo sabía con exactitud.

Es el tiempo que he pasado entre rejas.

No soy un delincuente. En realidad tuvo la culpa ella, confiaba en ella, nunca me dio motivos para no hacerlo.

Salimos a pasear juntos y echamos una carrera como siempre.

Ese día fue distinto. Estaba ese niño en la arena, con su cubo y pala, apenas tres años. Decidió hacerle daño. No pude impedirlo.

Ya estoy cerca. Oigo los perros. La doy un abrazo y firmo el consentimiento para que la sacrifiquen. Muero con ella.

'Saltos y besos' (Elena Vicens)

Todo era cuestión de paciencia, pero paciencia ya quedaba poca. Los perros ladraban de forma atolondrada y continua, agotando a cualquiera, de pronto empezaron a saltar y como si de una carrera se tratase corrieron a la puerta y se quedaron inmóviles durante unos minutos. Parecía que ya lo sabían. Sonó el timbre, era él. Abrí la puerta, sonreía, llevaba nuestra piedra en forma de corazón en la mano, pero esta vez había escrito perdóname. Me besó y cuando me di cuenta, mi bata cayó al suelo, los perros nos dejaron solos. Ya sabían que hoy tardarían en cenar.

'Runners' (Raúl Clavero)

Cuando nos conocimos nos bastó una mirada para retarnos. En aquella ocasión yo gané la carrera, pero muy pronto él aprendió el modo de atraparme. Hace un mes, por primera vez en cinco años de tardes compartidas, no bajó al parque y, preocupada, me acerqué a su casa. Entonces supe que le habían operado del corazón. Desde aquel día paso las horas frente a su ventana, aunque haga frío, aunque llueva, aunque su familia se empeñe en espantarme. Deben de ser de los que piensan que no puede haber amor entre perros y gatos.