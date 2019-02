Polvareda política en la Casona del Parque a raíz de las grabaciones de Limasa desveladas por la SER

Las grabaciones desveladas por la Cadena SER entre el gerente de Limasa y los trabajadores hablando de la posibilidad de llegar a un pacto de "silencio" para mantener los puestos hereditarios en la futura empresa municipal de limpieza ha provocado una auténtica polvareda política en el ayuntamiento de Málaga.

El grupo municipal de Ciudadanos pedirá la comparecencia del alcalde en el próximo pleno para que dé explicaciones sobre los puestos hereditarios en Limasa, mientras que el PSOE exige que se depuren responsabilidades.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha salido al paso de las reacciones de la oposición eludiendo respaldar claramente al gerente de Limasa y trasladándole a él la responsabilidad de dar cualquier tipo de explicación , aunque ha dejado claro que es "incompatible" que "una empresa municipal" tenga "puestos heredados" y ha salido a defender la EMT.

Mientras tanto, el gerente de Limasa, Rafael Arjona, en declaraciones a la SER sostiene que las grabaciones se han sacado de contexto, aunque reconoce que algunas no fueron "adecuadas" y no volvería a repetirlas "por la mala interpretación que se ha hecho de la conversación" que tuvo lugar en esa reunión en la que señaló que en "Emasa lo tienen pactado y entra el hijo, lo que pasa es que no se queda fijo" y "o te afilias a la UGT o no consigues entrar en la EMT"; Arjona sostiene que se refería al pasado y que siempre ha defendido la "igualdad", el "mérito" y la "capacidad". Añade el gerente que al hablar de que hubiera "silencio" no se refería a pactar los puestos hereditarios, sino al "gen de Limasa", en referencia a que "la gente comenta absolutamente todo y hay empresas mucho más sensatas o sus trabajadores son mucho más sensatos y no hacen declaraciones sobre cuestiones internas de la empresa y en Limasa se hacen declaraciones siempre de las cosas internas de la empresa".