Albert Rivera lamenta la ruptura del pacto con el PP en Málaga

El presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, ha visitado Málaga este jueves donde ha recibido un reconocimiento por parte de la Asociación Mundial de Juristas en un acto que se ha celebrado en el Colegio de Abogados de Málaga.

Rivera se ha pronunciado sobre la ruptura del pacto de investidura que la formación naranja ha mantenido esta legislatura con el Partido Popular hasta que el alcalde, Francisco De la Torre, se ha negado a destituir a los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras, investigados en el caso Villas del Arenal. A este respecto Rivera ha lamentado la ruptura del acuerdo:·"Lamento que un acuerdo que había funcionado hasta ahora, que era bueno para la ciudad de Málaga se vea roto por el PP al incumplir el acuerdo. Yo creo que hay que tener palabra y cumplir el acuerdo y cuando imputan a personas por casos de corrupción lo que habíamos pactado era que se apartaran de las listas".

Rivera asegura que en Málaga el pacto sobre la situación de los investigados es similar al que se ha firmado con otras formaciones a nivel regional o local: "Hasta el momento estaba contento con el acuerdo en Málaga, era un buen trabajo que había hecho el grupo municipal de Ciudadanos dando estabilidad a la ciudad, modernizando las políticas más antiguas del PP, innovando, en definitiva para que Málaga crezca. Lamento que el PP haya roto ese acuerdo y haya decidido que es mejor proteger a los imputados que cumplir la palabra dada y el acuerdo con los malagueños".

El presidente nacional de la formación naranja también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá repita como candidato en las próximas elecciones municipales: "Pregúntenle al señor Cassá y a la organización territorial, yo, desde luego estoy contento con el trabajo que ha hecho Juan Cassá, lo he dicho en numerosas ocasiones, pero hay un procedimiento interno del partido, que no lo hago yo, para que eso se decida, por tanto no lo voy a decir yo y creo que es sano que no sea el presidente quien lo haga, hay órganos internos que tienen que deliberar y debatir sobre este asunto".