Óscar Rodríguez: 'Estaría dispuesto a estar otro año en el Leganés'

Óscar Rodríguez (Talavera de la Reina, 1998) llegó en verano a las filas del Leganés cedido por el Real Madrid y se ha convertido en un hombre de confianza de Mauricio Pellegrino.

Desde entonces ha ido sumando méritos para formar parte de la primera plantilla en su club de origen si este le abre las puertas. Se cumpliría así la aspiración vital por la que lleva tanto tiempo peleando. Antes de que eso suceda, espera haber marcado en LaLiga Santander de falta, una especialidad que le ha dado fama en la cantera madridista y en internet. EFE le entrevistó en exclusiva.

Pregunta: ¿Es consciente de lo meritorio que está haciendo? Ser titular habitual en Primera con veinte años está al alcance de muy pocos.

Respuesta: Venía con la idea de que iba a ser muy difícil jugar pero para eso venimos todos los jugadores que venimos a ganarnos el puesto. Por ahora estoy consiguiendo ser titular e intento seguir manteniendo la línea.

P: ¿Esperaba algo así cuando fichó por el Leganés?

R: Sabía que iba a ser muy difícil jugar pero mi idea era venir aquí para tener el mayor número de minutos posibles. Por ahora lo estoy consiguiendo.

P: ¿Qué se ha encontrado en Butarque?

R: Este equipo es como una gran familia, una piña, todos van a lo mismo y con las ideas muy claras. Nos entendemos muy bien dentro y fuera del campo.

P: Llegó precedido por su fama como excelente lanzador de faltas, pero aún no ha conseguido ningún gol a balón parado. ¿Es más difícil en Primera?

R: En Primera no hay las mismas faltas que en Segunda B. Pero sigo con la esperanza de meter un gol, a ver si hay suerte. Yo no he modificado nada pero puede que sea más difícil marcar de libre directo porque los porteros son los mejores que hay.

P: ¿Cómo se lanza la falta perfecta?

R: Yo creo que tiene que ir a la escuadra o bien pegada al palo porque así es más difícil que llegue el portero. Mi ritual suele ser siempre el mismo, dar tres o cuatro pasos hacia atrás y que salga un golpeo seco.

P: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la categoría?

R: Sobre todo el alto nivel. No puedes cometer ningún fallo y tienes que estar durante los noventa minutos concentrado, sin cometer errores. El ritmo se nota mucho, tienes que estar pendiente de todo y pensar lo más rápido posible. Además los jugadores que hay, tanto defendiendo como atacando, son los mejores. Eso se nota también.

P: Vino a jugar al fútbol y el destino le juntó en el vestuario con un pariente como José Manuel Arnaiz. ¿Compartir lazos familiares mejora la química entre ustedes?

R: Por supuesto que sí. No nos conocíamos y desde que nos conocemos aquí no nos podemos llevar mejor, la verdad. Estamos encantados. Ya sabíamos por las redes que éramos familiares, hablábamos mucho. Pero nos encontramos aquí y la verdad es que encantados.

P: ¿Cómo está él? Aterrizó con el cartel de ser el fichaje más caro en la historia del club y una lesión le ha restado protagonismo en el arranque de la temporada.

R: Yo siempre he dicho que es un jugador que tiene muchísimas cualidades, que tiene todo para llegar a lo más alto. Aquí solo pueden jugar once pero si sigue aprendiendo y apretando se hará con el puesto.

P: Si le cerrasen las puertas del Bernabéu la próxima temporada, ¿se movería para seguir en el Leganés?

R: Eso nunca se sabe, se debería hablar con el representante. Yo estaría dispuesto a estar otro año aquí. No se sabe.

P: ¿Está a gusto?

R: Siempre he dicho que nunca voy a poder estar más agradecido al club, nunca me he sentido tan querido. Siempre voy a tener al Leganés conmigo.