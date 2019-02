El autor Eloy Moreno imparte una conferencia en Ébora Formación

El autor Eloy Moreno ha impartido una conferencia en el centro privado de Formación Profesional específica Ébora Formación, a la que han asistido más de un centenar de personas, y en la que ha puesto de relieve la importancia de “cambiar el rumbo” para conseguir “aquello que te hace feliz”. Un alegato al positivismo y al tesón para “dejar de ver todo negro” y ser capaz de trabajar para ser feliz.

El reconocido autor ha puesto en valor el emprendimiento como medio para “moverse y conseguir algo; el que no se mueve, al final no consigue nada”, ha explicado; en este sentido ha dicho que “nos encontramos en una sociedad en la que cuando terminas tu formación nos paramos, esperamos a que nos contraten; en otros países, la cultura emprendedora está mucho más arraigada, buscan una idea para contratar, no para ser contratados”. Ha añadido también que una de las frases que más le ha marcado es la pronunciada por Steve Jobs ‘Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos’. Ha apostillado que “esta frase deberían entregárnosla a todos cuando terminamos de estudiar, es tan fuerte y tan aclaratoria”.

Eloy Moreno ha ejemplificado con su propia historia ese carácter emprendedor que ha querido inculcar a los asistentes. “Tenía un puesto de funcionario, lo que todos buscan, y decidí dejarlo para cumplir mi sueño de escribir. Empecé hace diez años auto-editando mi primer libro y repartiéndolo con una maleta. Incluso mi madre llevaba siempre un ejemplar en el bolso para presentarlo y hablar de mí”. Aunque ha reconocido que hubo momentos duros y con ganas de abandonar, como cuando “hice una presentación y no asistió nadie”, decidió continuar y “un día me llamó la editorial Espasa; seis meses después, mi primer libro, ‘El bolígrafo de gel verde’ fue la novela más vendida en España en 2011”.

El escritor ha terminado su intervención instando a “si no te gusta dónde estás, muévete, no eres un árbol”. Con esta frase ha resumido la importancia de “innovar, de ser original, distinto, raro o friki” para conseguir “cambiar tu historia. Tienes que cambiar tú, no lo que tienes alrededor”.

EMPRENDIMIENTO.- Eloy Moreno ha recalcado que sus novelas están “basadas en hechos reales, son experiencias mías y de personas que voy conociendo. Cuento historias reales de personas reales”.

Concretamente, en su último libro, ‘El Regalo’, que ha presentado en este encuentro, plasma “historias de gente especial, como un hombre que construye columpios para adultos o la existencia de una isla, un espacio inventado y psicológico, donde “nos gusta ir, donde va la gente que ha cumplido sus sueños”.

Y ha querido compartir su visión emprendedora con el director de Ébora Formación, Iván Fernández Grajera, que ha apuntado que “un emprendedor no ve la dificultad, bien sea por inconsciencia o por hiperactividad mental; el fin de un emprendedor es conseguir su sueño”.

Este encuentro con Eloy Moreno se enmarca en el ideario propio de Ébora Formación de promover acciones formativas complementarias tanto para sus alumnos como, en este caso, abiertas al público.

EL AUTOR

Eloy Moreno escribió su primera novela ‘El bolígrafo de gel verde’, en 2009, decidiendo publicarla mediante autoedición y consiguiendo poco a poco visibilidad en varias librerías de Castellón, su ciudad natal. A través de la difusión que realizó en Internet y redes sociales, se convirtió en un fenómeno viral, lo que hizo que la editorial Espasa decidiera reeditar la novela y se publicaran trece ediciones con más de 100.000 ejemplares vendidos. A este primer libro le siguieron ‘Lo que encontré bajo el sofá’, ‘Cuentos para entender el mundo’, ‘Invisible’ y ‘El regalo’, su último trabajo.