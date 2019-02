Fin de la 'okupación' del espacio feminista Talka con dos detenidos

Dos personas han sido detenidas y al menos otras cinco han sido identificadas durante los disturbios que se produjeron a las puertas del Palacio Álava-Velasco, 'okupado' desde diciembre por un colectivo feminista.

Los forcejeos se produjeron después de que uno de sus propietarios haya ido a cambiar la cerradura, acompañado por dos abogados, un arquitecto, un cerrajero y una patrulla de la Policía Municipal aprovechando que en ese momento no había nadie dentro del inmueble.

Varias mujeres de Talka, el colectivo feminista que estaba 'okupado' en el palacio, se han acercado hasta el lugar y es entonces cuando se han vivido momentos de tensión.

Una de las mujeres de Talka ha entrado en el edificio y se han producido forcejeos entre demás miembros del colectivo y la Policía Municipal, que ha terminado cargando con porras extensibles. Finalmente la Policía ha desalojado a la mujer que había entrado.

Desde Talka denuncian que que Policía Local no les había enseñado la correspondiente orden judicial para poder acceder y cambiar la cerradura: “Hemos pedido la orden judicial y nos han dicho que no la tenían”. Fuentes de la Policía informan a la SER que no se ha presentado orden judicial porque no se ha tratado de un desalojo al uso, al no haber nadie dentro del palacio en el momento en el que el propietario ha entrado a cambiar la cerradura.

Finalmente ha habido dos personas detenidas: una por intento de agresión a la autoridad y otra por desobediencia grave. También ha habido varios identificados, entre ellos personas que estaban haciendo fotos y grabando vídeos a la Policía.