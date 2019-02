Un eurodiputado británico bloquea la norma de visados por no aceptar el texto sobre Gibraltar

La flexibilización en el paso aduanero de La Línea se complica tras el Brexit. Un eurodiputado británico se ha negado a aprobar, en su redacción actual, el nuevo reglamento de visados que permitiría eximir a los británicos una vez que su país salga de la UE y eso deja en el aire el futuro.

El motivo de la discordia es una nota a pie de página en la que se advierte que "Gibraltar es una colonia de la Corona británica", sobre la que existe una "disputa" entre España y Reino Unido y cuya "controversia" debe hallar una solución "a la luz de las resoluciones relevantes y decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas".

Fuentes del Ministerio de Exteriores español han subrayado que el texto "acordado representa la posición de los 27 Estados Miembros y la Comisión Europea, que en dos ocasiones han ratificado su contenido".

Ahora, el texto tiene que consensuarse con el Parlamento Europeo, cuya posición negociadora fue redactada por el presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el laborista británico Claude Moraes, y fue aprobada por unanimidad con 53 votos a favor. Moraes "se ha opuesto a la redacción propuesta relativa a Gibraltar", por lo que Exteriores considera que "es el ponente el que, con su posición, está impidiendo la aprobación" por parte del Parlamento Europeo.

España ha querido así salir el paso de informaciones en medios británicos que apuntan a que las demandas españolas sobre el estatus de Gibraltar pueden hacer descarrilar el reglamento y obligar a los británicos a pagar por un visado para entrar en la UE --en tal caso, lo previsible es que Reino Unido haga lo mismo con los nacionales de la UE--.

Según las mismas fuentes, España considera que la reforma del reglamento para permitir la exención de visados "es necesaria, positiva y favorecerá el acceso de los nacionales británicos a la Unión Europea".

La redacción del reglamento, con la nota sobre Gibraltar, molestó a Reino Unido, pero el Gobierno de este país no pudo votar porque no forma parte del Espacio Schengen. Las normas de éste se le aplicarán, como a cualquier país no miembro de la UE, después del Brexit.

Ahora, Consejo, Comisión y Parlamento deberán volver a reunirse --será la cuarta vez-- para intentar un acuerdo.