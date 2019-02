Guanyar denuncia que el Ayuntamiento ha podido ocultar un informe ambiental que cuestiona las modificaciones

Guanyar ha presentado alegaciones a la modificación del Plan Especial del Puerto. Alertan de que a la Generalitat no le ha llegado el informe ambiental del Ayuntamiento que planteaba ciertos problemas al planeamiento portuario.

Un informe fechado en agosto de 2018 que, para su portavoz Miguel Ángel Pavón, es de vital importancia para que la Generalitat disponga de toda la información antes de aprobar o no esta modificación del plan especial. Por ello, piden que toda la tramitación se retrotraiga a esa fecha y que se retome desde entonces.

Pavón pide explicaciones a la edil de Urbanismo sobre este asunto que considera de extrama gravedad.

Guanyar también ha presentado alegaciones pidiendo que se protejan el barrio de Heliodoro Madrona y los dos mareógrafos de la zona Volvo.

Quieren además que no se permita el uso industrial del puerto, solo el tráfico y almacenaje de mercancías, lo que impediría la implantación de la macroplanta de combustible que se plantea actualmente. Y también que las nuevas licencias de restauración no permitan el uso de música, para que no se instalen más pubs y discotecas.