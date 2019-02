La oposición 'tumba' los presupuestos

El Ayuntamiento de Aranda tendrá que seguir funcionado con los presupuestos prorrogados del año pasado. El equipo de gobierno se quedaba solo esta mañana en el pleno extraordinario convocado específicamente para debatir sus previsiones económicas para 2019. En el pleno anterior, el equipo de gobierno, consciente de la falta de apoyos con los que contaba, aplazaba este debate con el fin de intentar llegar a un acuerdo con otros grupos políticos que le pudiera proporcionar los votos suficientes para ello, pero de nada le ha valido esta maniobra, en la sesión de esta mañana, a poco más de tres meses de las elecciones, que ha tenido algunos momentos especialmente broncos.

Todos los grupos de la oposición votaban en contra, salvo Ciudadanos y UPyD que se abstenían. El concejal de este partido manifestaba ya en el primer turno de debate su intención de hacerlo. Javier Ávila lo argumentaba diciendo que no quiere obstaculizar que la próxima corporación tenga un presupuesto actualizado cuando entre tras las elecciones de mayo, pero no está de acuerdo con algunos de los gastos que contempla.

El portavoz de IU se quejaba de la falta de voluntad de consenso por parte del equipo de gobierno. Jonathan Gete, que calificaba de “oscuros” estos presupuestos, donde hay medio millón de euros sin un destino concreto para “gastar sin control”, criticaba que el concejal de Hacienda había manifestado su intención de negociar con los grupos políticos el borrador, pero en su caso nadie ha llamado a la puerta de este grupo para ello. Este partido votaba en contra de este borrador por considerar que está diseñado con el único fin de que el PP “se luzca de cara a las elecciones”.

Ciudadanos recurrió también al argumento de que los presupuestos que plantea el equipo de gobierno “no son nuestros presupuestos”, decía Elia Salinero, explicando que su grupo no presentó alegaciones al borrador porque la mayoría de las inversiones estaban ya prácticamente comprometidas, sin margen para grandes modificaciones. Por eso, esta formación decidía abstenerse, pese a reconocer la necesidad de actualizar las previsiones económicas.

Renovación Arandina Progresista ha sido también uno de los grupos que ha votado en contra “en conciencia”. Así lo anunciaba Sergio Ortega, el encargado de defender la postura de esta formación, que ya advertía desde el primer momento que no había venido a “hablar de presupuestos”, aprovechando el primer turno de intervenciones para detallar otros argumentos que le habían llevado a los dos concejales del grupo a acordar anoche, diez horas antes de este pleno, su oposición tajante. “Ustedes son un cáncer en este Ayuntamiento, no merecen estar ahí sentados, ni siquiera en la oposición”, espetaba el concejal de RAP, confesando que ha sido “muy duro” en ocasiones anteriores apoyar sus presupuestos.

Sí Se Puede Aranda, por su parte, ofrecía algunos argumentos contrarios a las inversiones que plantea este borrador. Andrés Gonzalo mostraba su oposición al proyecto de construir la nueva sede de la Policía Local enfrente de la Estación de Autobuses, junto al Duero, una ubicación que no considera apropiada, y expresaba también su rechazo a la urbanización de la parcela denominada ‘El Picón’, entendiendo que hay otras prioridades sin atender.

Laura del Pozo reconocía que el equipo de gobierno estuvo negociando su apoyo condicionado a un reparto de remanentes donde se recogerían algunas prioridades de este grupo, pero entiende que esta propuesta no ofrecía ninguna garantía.

Muy crítico con el grupo Popular se mostraba también en su turno el grupo Socialista, que considera que el apoyo o no a los presupuestos no puede desvincularse de la gestión realizada por el equipo de gobierno, lamentando que no haya contado con la formación más mayoritaria de la oposición para intentar llegar a un acuerdo. Ildefonso Sanz criticaba que ASEMAR haya pedido públicamente “responsabilidad” a los grupos políticos para aprobar este borrador, cuando la Patronal CEOE no ha hecho lo mismo para evitar que los Presupuestos Generales del Estado fueran ‘tumbados’ en el Congreso.

El edil socialista restaba importancia a que los presupuestos se queden sobre la mesa, invitando al grupo socialista a negociar su apoyo para las modificaciones que sean necesarias para aprobar determinadas inversiones.

El concejal de Hacienda lamentaba la falta de apoyos por parte de la oposición, especialmente la decisión adoptada por Renovación Arandina Progresista, al que agradecía que haya permitido la aprobación de los dos presupuestos anteriores y de los tres remanentes, que han permitido llevar a cabo inversiones necesarias por un montante de 14 millones de euros. Emilio Berzosa aseguraba que es técnicamente imposible cumplir con la premisa que le pedía este partido de aprobar simultáneamente este borrador y la asignación del dinero de los remanentes.

En teoría están salvadas las obras plurianuales ya en marcha, como el acondicionamiento del Picón, la construcción de la Banca Pecho y la nueva comisaría de la Policía Local, que se podrían ejecutar con cargo a los remanentes, pero no habrá margen para más inversiones.