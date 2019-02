Un congreso sobre fertilidad sustituirá al 'Festival el Sol' en el Palacio Euskalduna

Será un congreso médico y en concreto dedicado a la situación actual y los avances en el área de la fertilidad. Así se zanja "un hueco importante" que, tal y como reconoce en esta entrevista, Andoni Aldekoa, director del Palacio Euskalduna, "dejaba en nuestras cuentas de este año la ausencia del 'Festival el Sol'. "De llorar nada, porque siempre hay oportunidades y en esta ocasión será médica."

Una entrevista, que aquí puedes recuperar, y en la que queda muy claro que el fin de la violencia de ETA ha supuesto el auténtico empuje para la actividad de este Palacio de Congresos. Aldekoa no se cansa de subrayar que "nadie quiere llevar un evento de 2.500 personas a un lugar donde no se le asegure la seguridad." "Nunca podremos valorar lo que nos ha restado la violencia de ETA, es creo, incalculable."

El gran reto, para el director de un Palacio que sigue autofinanciándose, "puede ser un gran musical, más danza, más conciertos de órganos, no olvidemos que somos el Palacio de la Música". Preguntado por esos congresos que no han venido aún, Aldekoa, insiste en que su reto es "ese gran musical de centenares de personas". Y descarte "El Rey León". "Hablamos con ellos pero no lo van a mover de Madrid".

El Palacio Euskalduna acogió el año pasado 811 eventos entre congresos y representaciones culturales, 12 menos que el año anterior, a los que asistieron 518.000 personas, unas 10.000 menos que en 2017. Pese a ello, la facturación aumentó casi un 10 % hasta superar los 7'5 millones de euros lo que dejó un beneficio de 537.000 euros, un aumento del 76 %. Es la segunda mayor facturación en sus 20 años de historia, en los que se han celebrado más de 13.200 eventos por los que han pasado 9.300.000 personas.

El Euskalduna es cada vez más un centro de congresos, que aportaron el año pasado casi 3'5 millones de euros, una cifra record en este apartado, que creció un 28'5 %. Hubo más congresos, más grandes y además son cada vez más, internacionales.

Se celebraron además 156 espectáculos; música, ballet, opera o teatro, y aunque se vendieron 37.000 entradas menos que en 2017, la facturación por estas actividades aumentó un 1'8 %. Entre los hitos destacados una de cal y otra de arena. Se abrió el nuevo restaurante de Eneko Atxa pero se perdió el congreso publicitario de El Sol. En general, la ocupación del Palacio fue el año pasado del 90 % y para este ya está contratada gran parte de la temporada. El objetivo es superar de nuevo los 7 millones de euros de facturación en el año del 20 aniversario.