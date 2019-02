El Ayuntamiento de Córdoba debe 450.000 euros a Policía Local y Bomberos

El Ayuntamiento de Córdoba debe cerca de 450.000 euros a funcionarios de Policía Local y de Bomberos de Córdoba en concepto de productividad y horas extras.

La deuda con el personal de estos dos servicios se remonta al 1 de enero de 2018, fecha desde la que el consistorio no ha abonado los atrasos al personal de bomberos y de policía, una plantilla que supera los 493 empleados entre los dos servicios.

Los más perjudicados son los agentes de policía local. A cada uno de los que ejercen esa productividad se les debe una media de 3.000 euros.

Desde el Sindicato de Policía Local y Bomberos , Siplib, piden al ayutnamiento que ofrezca una fecha concreta para saber cuándo van a poder cobrar lo que se les adeuda.

En caso de no poder dar una fecha concreta y de seguir cada mes con los inclumplmientos de pago, el sidnicato adviertq que irán a movilizadciones si en abril no se ha solucionado el probelma y efectuado los pagos, puesto que no quieren que la coproración municipal concluya su mandato y este asunto quede sin resolver.

Y esas movilizaciones pueden afectar directamente a semana santa, a feria... al servicio de patios y cruces..

De esos 450.000 euros, la mayor parte de la deuda pertenece a los efectivos de Policía Local y unos 100.000 euros al os efectivos de bomberos que por decreto han tenido que doblar sus horarios y horas extra.

Preguntado por este asunto el ayuntamiento señala que los pagos están de momento retienidos por la Intervención Municipal.