"En este último tramo llegará el mejor David Simón"

Este viernes, David Simón atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Abegondo. El lateral canario incidió en la importancia del encuentro contra un rival directo, aunque evitó hablar de final. "Es verdad que es contra los de arriba, contra los que están peleando por ascender, pero no creo que llegue a ser una final todavía. La Segunda ya sabemos cómo es, y aún pueden pasar muchas cosas", afirmó.

Sobre el Málaga, reconoció que es "un equipo muy bien trabajado. Defensivamente son muy fuertes y en ataque intentan aprovechar las que tienen. Será un partido complicado, nosotros con nuestra idea, con nuestras cosas, intentaremos ir a buscar la victoria". Del mismo modo, resaltó la importancia del golaverage: "Todo eso hay que mirarlo, siendo nosotros mismos podemos conseguir los tres puntos".

Después de las últimas rachas negativas de lesiones, y ahora que se empieza a vaciar la enfermería, Simón afirmó que "viene bien que todo el mundo se recupere. Será bueno para el equipo que esté todo el mundo sano". Preguntado por el estado de los futbolistas recuperados, el defensor añadió que "los veo genial, con muchas ganas, vuelve a subir otra vez la competitividad en los entrenos. Que cada uno ponga su máxima atención en cuidarse, hay que buscar el bien del equipo. Si estamos todos sanos, subirá el nivel".

Así mismo, el lateral canario no se mostró preocupado por los últimos partidos. "Al final podríamos haber conseguido la victoria en casa, y no ha podido ser. En casa te pones a mirar los partidos que hemos jugados, y hemos tenido ocasiones bastante claras. Nos ha faltado la puntería y ser más eficaces como hemos sido en casa durante todo el año. En casa somos fiables, lo demostramos con juego, ocasiones... Estos dos últimos partidos, miras las estadísticas de los rivales y no nos han llegado casi", señaló.

Por el tramo de calendario que viene, Simón explicó que "ya va quedando menos para que se ponga la cosa más seria. A través de la paciencia, de estar ahí, de no rendirse, por los partidos que hemos hecho, por ser regulares, miras la clasificación y siempre hemos estado entre los cuatro primeros. Nos vendrá la oportunidad de estar ahí y de no desaprovecharla", declaró.

En el plano personal, Simón expresó que, una vez superada su lesión en los isquios, "ante Albacete, Tenerife y Sporting me había encontrado bien. He tenido molestias en el pubis, que vas arrastrando, pero hay que seguir. En este último tramo llegará el mejor David Simón, y llegarán mejor los compañeros, porque es cuando se decide todo y todo el mundo tiene que dar lo mejor de sí", concluyó.