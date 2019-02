Un equipo del PSOE para seguir gobernando y posicionar a Bedmar en el futuro

El actual alcalde socialista de Bedmar-Garciez, Juan Francisco Serrano Martínez, encabezará la candidatura del PSOE en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, la lista fuera respaldada con el 100 % de los votos de los militantes bedmareños en la asamblea general ordinaria celebrada en la Casa del Pueblo.

El candidato a la Alcaldía avanza que el PSOE “va a explicar su proyecto de casa en casa para que los vecinos vuelvan a confiar en los socialistas y podamos seguir trabajando por nuestro pueblo”.

La lista a las municipales encabezada por Serrano integra 17 nombres entre los 11 concejales a elegir y los 6 suplentes, con una “importante renovación respecto a la que se presentó en 2015”. Se trata de una candidatura paritaria y con varios miembros de la agrupación local de Juventudes Socialistas, en la que “se ha conjugado la experiencia y la juventud”, apunta Serrano.

En los primeros puestos de la candidatura figuran, junto a Serrano, Trinidad Torres Amezcua (2) y Francisco Reyes (3), para continuar en los siguientes puestos con nuevas incorporaciones como las de Almudena Chamorro, Pablo Ruiz y Enrique Carreras.

La asamblea socialista, además de los militantes, contó también con la presencia de numerosos simpatizantes, “que conocieron de primera mano los objetivos con los que se ha conformado la lista, que no son otros que los de seguir trabajando por mejorar nuestro pueblo y la vida de sus vecinos, como lo venimos haciendo desde hace años”, explica Serrano.

El candidato resalta también la diversidad de ocupaciones profesionales en los perfiles de los candidatos que conforman la lista, “ya que nos encontramos desde estudiantes universitarios a licenciados, empresarios o agricultores”.

El PSOE gobierna actualmente en el Ayuntamiento de Bedmar-Garciez con mayoría absoluta de 8 de sus 11 concejales y, según explica Serrano, “nos presentamos a las elecciones de mayo con los deberes hechos, pues hemos cumplido el 100 % del programa electoral con el que nos presentamos ante nuestros vecinos en 2015”.

Declaraciones del candidato

La asamblea local del PSOE de Bedmar aprueba, por unanimidad, y presenta la candidatura de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, pendiente de una representante de Garcíez, que se ubicará en el puesto número 7, que será elegida este viernes.

Juan Francisco Serrano Martínez, Secretario General y actual alcalde, aspira a repetir como alcalde, “… Lo hacemos con la responsabilidad de hacer una lista, un equipo que sea el que presente, el PSOE, y represente ese sentimiento y esa trayectoria de trabajo, incansable, que lleva, esta agrupación local, en el municipio de Bedmar. Es una lista, totalmente, paritaria, con 17 hombres y mujeres capacitados para desarrollar un proyecto participativo, donde vamos a invitar a todo aquel bedmareño y bedmareña que quiera participar, a formar parte de este programa electoral, ese proyecto participativo de tejido asociativo, militantes, simpatizantes y vecinos anónimos que quieran aportar su granito de arena, que lo presentaremos en el mes de abril… Un equipo que va a trabajar y esbozar las líneas principales, que cuenta con gente diversa, 17 nombres, personas capacitadas, de todos los ámbitos, de la cultura, emprendedores, una fuerte participación de gente joven, que viene a aportar, a construir y a transformar, donde tenemos perfiles, como es la n.º 4 (Almudena Chamorro Delgado), una trabajadora social que tiene conocimientos del bienestar social de nuestro pueblo, que va a hacer un trabajo de transformación. Contamos con perfiles para modernizar y seguir transformando el día a día de las infraestructuras de nuestro pueblo. También contamos con personas para centrarnos en los dos principales objetivos de la siguiente legislatura, que no son otros que el despoblamiento y trabajar para la creación de empleo, sin olvidarnos del día a día, que tiene que llevarnos a seguir modernizando una localidad que durante estos cuatro años ha sufrido importantes transformaciones y dar un salto cualitativo en la calidad de sus infraestructuras, así como de los servicios que venimos prestando. En definitiva, un equipo de hombres y mujeres con ganas, con ilusión, con muchísima fuerza para seguir aportando nuestro granito de arena…”.

Destacaba Serrano el papel de la juventud, no solo en la candidatura de su localidad, como Secretario General de la Juventudes en la provincia, una situación que se reproduce en los 97 municipios de la provincia, a instancias de la ejecutiva provincial del PSOE, “… Somos conscientes en los 97 municipios, y tenemos que agradecerle al PSOE de la provincia de Jaén, la sensibilidad que tiene con, y para, la gente joven, para incorporarlos, pero no de relleno. Como ejemplo yo al frente de esta candidatura, o incluso la candidatura del PSOE de Jódar que lleva como número tres a un compañero de las Juventudes Socialistas de Jódar. Hay que agradecerle al PSOE la sensibilidad que tiene con la gente joven, para incorporarlos en puestos de responsabilidad, de toma de decisiones. Formamos candidatura y formamos programas, proyectos que van a crear oportunidad y que van a brindar la transformación del medio rural, para seguir abriendo oportunidades, tan ansiadas, que estamos luchando y conquistando los jóvenes de la provincia de Jaén. Vamos a tener candidaturas en las que más del 60 %, de los hombres y mujeres, son menores de 35 años, y donde, en puestos de responsabilidad, de salida, van a ir compañeros en todos los municipios. Vamos a tener en los equipos de gobierno, donde se toman decisiones, donde se cambia la vida real de la gente, a jóvenes que vienen con ganas, con fuerza y con una preparación para seguir aportando al PSOE y transformando pueblos y ciudades. Ese es nuestro esfuerzo diario, no venimos a echar a nadie, venimos a darle ese aire fresco que queremos y aportar esfuerzos para abrir oportunidades…”.

Candidatura

1. Juan Francisco Serrano Martínez

2. Trinidad Torres Amezcua

3. Francisco Reyes Martínez

4. Almudena Chamorro Delgado

5. Pablo Ruiz Amezcua

6. Enrique Carreras

7. ¿?GARCIEZ¿?

8. Gregorio Quesada

9. Isabel Troyano Carreras

10. Alberto Sánchez Linde

11. María Francisca Chamorro Medina

SUPLENTES

12. Víctor Jiménez Molero

13. Lourdes Vílchez Amezcua

14. José Chamorro Medina

15. Filomena Valenzuela Espinosa

16. Alejandro Sánchez Martos

17. Valentina Chamorro

Agradecimiento

El propio candidato n.º 1, Juan Francisco Serrano, publicada es su perfil en una red social, ¡…Quiero agradecer a los militantes y la dirección local del PSOE de Bedmar el apoyo y compromiso con este equipo de personas que hoy damos un paso al frente para conquistar las próximas elecciones municipales. Sois, somos y seguiremos siendo un partido preparado para generar progreso, abrir oportunidades y hacer de Bedmar ilusión. Nuevas ideas, nuevos retos, nuevos proyectos que vamos a conquistar entre todos de la mano de un PSOE que es transformador y conquistador de proyectos.

Un orgullo poder de nuevo representar al PSOE de Bedmar en unas nuevas elecciones municipales con un equipo que es el reflejo de una agrupación local luchadora, comprometida, integradora, diversa y fiel espejo de un pueblo que sus valores están presenten en su día a día. Queremos contar con todos y todas para este camino que comienza para nosotros, ideas de todos los vecinos que quieran construir, aportar y luchar para hacer de Bedmar un pueblo más capaz, con una sociedad más igual.

Jóvenes, mayores, trabajadores, pensionistas, universitarios, autónomas, empresarias, empresarios, niños, vamos todas las personas de Bedmar en este proyecto que nos va a posicionar a Bedmar en el futuro y donde estaremos todos en el avance y progreso.

Ilusión, empleo, bienestar, futuro, esperanza, igualdad, integración, unión, turismo, Cuadros, sacrificio, oportunidad, juventud, diversidad, modernización, futuro.”