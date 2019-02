Asociación de Alzheimer: "Atendemos la enfermedad en todas sus fases, incluso la preventiva"

La Asociación de Alzheimer y Demencias Afines "Conde García" de Linares es referente en la atención a enfermos y familiares en toda la comarca. 13 profesionales y 8 voluntarios activos prestan servicio desde su sede, ubicada en la calle Bailen. Cuenta con certificación como centro homologado por parte de la Consejería de Salud y ofrece atención en las diferentes fases de la enfermedad, sin obviar la ayuda a la figura del cuidador.

Angela García, es la presidenta de la Asociación de Alzheimer de Linares.

¿Desde cuando trabajando por esta causa? ¿Cuándo iniciaba su andadura esta asociación?

La Asociación de Alzheimer de Linares empieza a funcionar en el año 200. Ahora en febrero hemos hecho 19 años trabajando para la ciudad de Linares y la comarca.

¿Prestando qué tipo de servicios?

Desde siempre hemos prestado un servicio asistencial a las personas afectadas por la enfermedad, pero es desde 2014 cuando se nos homologa esta asistencia por parte de la Consejería de Salud como centro sanitario. Trabajamos directamente con la persona afectada, pero también con los familiares tratando el estrés, la depresión…, tenemos esas dos líneas de trabajo.

¿Ha sido incorporar la asistencia a familiares uno de los principales cambios a destacar en la evolución de esta asociación?

Yo siempre digo algo: no hay un buen cuidado si el cuidador no se cuida. El cuidador debe dedicarse su tiempo, no sólo a él mismo sino también a su formación como cuidador, eso va a evitar sufrimiento y carga. Esta es una enfermedad de larga trayectoria, tiene una media de tres años, con unos esfuerzos no sólo psicológicos también físicos. Aquella persona que quiere asumir los cuidados, bien de forma voluntaria o llevada por las circunstancias, debe tener en cuenta todos estos factores. Por tanto, hay que aprender a cuidarse, a formarse, y hay que aprender sobre todo a pedir ayuda.

La progresiva incorporación y ampliación de la cartera de servicios, ¿ha supuesto una necesaria ampliación y mejora en la dotación de las instalaciones, de su sede?

Siempre lo que hemos pretendido es atender la enfermedad en todas sus fases, incluso la preventiva. La última no la atendemos porque es obvio que es una fase puramente de cuidados físicos en los que ya no intervenimos. Pero en todas las anteriores, incluso la preventiva de promoción de la salud, ya empezamos a actuar hace unos años. Lo que pretendemos es que la persona que padece alzheimer y la cuidadora, independientemente de la fase en la que se encuentre, pueda encontrar en esta asociación un espacio donde intentar paliar dentro de los posible los estragos de la enfermedad: ralentizando los efectos en la persona afectada, ayudando e informando a la persona que está al lado del paciente…Tenemos como te digo, desde esa fase preventiva con talleres de memoria, hay tres en funcionamiento en los que se está atendiendo a 75 personas a la semana; a la fase de recién diagnosticados que todavía conservan muchas habilidades, están sólo y exclusivamente con una psicóloga en terapias individuales; el aula de respiro que tenemos durante toda la mañana, de 8:30 a las 14:00 horas, en la que atendemos a personas en fase más avanzada y una segunda moderada. Incluso, ahora tenemos un aula para fases más avanzadas, no cogemos a personas en última fase, pero si tenemos a las que avanzan con nosotros y las seguimos manteniendo porque creemos que aunque avance la enfermedad aún se puede trabajar con ellas, aún hay forma de estimularlas. Entonces, tenemos un abanico muy amplio, te estoy hablando de que entre todas las líneas de actuación se está atendiendo a unas 125 personas a la semana.

¿Hablamos de retos? Porque siempre hay asignaturas pendientes…

Si, de hecho ya sabes que no seríamos la Asociación de Alzheimer si no tuviéramos un reto sobre la mesa. Tenemos en el piso de arriba una sala muy grande que queremos utilizar para formación y diversos talleres de memoria, porque tenemos tres pero sólo podemos tenerlos por la tarde, ya que por la mañana nuestras instalaciones no nos lo permiten. Es muy grande pero no está acondicionada, en cuanto que aún siguen las ventanas antiguas, las persianas…en fin, necesita una inversión. Estamos en buen camino, no quiero adelantarme, pero creo que este proyecto será realidad muy, muy pronto.