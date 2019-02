La URJC aprueba la extinción de títulos en Aranjuez a pesar del rechazo de los alumnos

El Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha aprobado el nuevo Plan de Reordenación Académica que contempla la extinción paulatina de seis titulaciones en el campus de Aranjuez a partir del próximo curso.

Una medida contra la que se ha manifestado la comunidad estudiantil durante toda la semana. Esta mañana siete mil estudiantes han bloqueado las puertas de acceso al rectorado para impedir la votación del Consejo de Gobierno. Por lo que los consejeros han entrado a través de pasillos subterráneos desde otros edificios y ha provocado que la votación se retrasara dos horas.

El Consejo se ha celebrado a pesar de que 14 consejeros no han podido acceder al rectorado y se ha aprobado con dos votos en contra. Los consejeros representantes de los estudiantes no han participado en la votación. Los alumnos críticos con la medida van a tratar de impugnar los acuerdos del Consejo de Gobierno, al entender que se ha adoptado sin la presencia de muchos consejeros de este órgano. Frente a ello, desde la URJC han remarcado que la reunión, pese al retraso, se ha iniciado con el 'cuórum' suficiente de sus integrantes. David Ramos, presidente del Consejo de Estudiantes, explica que "confiábamos en que finalmente el Rectorado se echaría atrás porque ha tenido la oposición de todos los estudiantes, por lo que tenemos contemplamos plantear una moción de censura al rector".

La Universidad admite recorte de plazas pero asegura que no afectará a la demanda

La Universidad Rey Juan Carlos ofrece 81 títulos de grado repartidos en diferentes campus en Aranjuez, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid capital. En el caso de las seis titulaciones afectadas, desaparecerían de Aranjuez pero no de otros campus de la Universidad donde también se imparten. Precisamente evitar esas duplicidades es, según el vicerector de Ordenación Académica Fernando García, el argumento que ha motivado el nuevo Plan que los alumnos rechazan. Según el vicerector, "el plan pretende racionalizar la oferta adaptándose a la demanda de cada campus. En el caso de Aranjuez, hemos detectado una disminución considerable en las peticiones de plaza en estas titulaciones por lo que, para racionalizar también el gasto, hemos apostado porque se dejen de ofrecer en Aranjuez".

Por lo que la universidad reconoce el recorte de plazas, pero asegura que no supondrá un problema. "No lo es, ningún alumno va a tener menos opciones de estudiar estas titulaciones porque hasta ahora la oferta ha sido y sigue siendo mayor a la demanda", explica García. "Por ejemplo en Administración de Empresas se han ofertado este año 50 plazas en Aranjuez, y solo se han ocupado 38. En esta misma carrera se han dejado sin cubrir 80 plazas en el resto de Campus, por lo que se podrá absorver las plazas que ya no se oferten en Aranjuez". Es decir, se recortan plazas, pero hay oferta suficiente, aseguran, para dar respuesta a la demanda