Son Malferit se viste de gala para recibir al Barça B

El conjunto de Manix Mandiola ha descansado durante toda la semana en la primera posición tras varias temporadas sin lograrlo. Este domingo se enfrenta a un rival directo por el playoff, el Barça B, en Son Malferit a las 12:00. Para este encuentro se espera un lleno absoluto con más de 1.500 entradas vendidas en el primer día.

Los blanquiazules no tuvieron la oportunidad de celebrarlo con su afición porque el partido se disputaba fuera de casa. No obstante, Mandiola no les dejará mucho tiempo: “La celebración del liderato con la afición será solo al salir al campo, luego empieza la guerra y estamos preparados. Será un partido bonito para jugar, con el estadio lleno y si ganamos a un equipo de esta entidad tiene un valor doble, pero son solo tres puntos. Estos partidos nos gustan.”

El Atlético Baleares tras un domingo de euforia, ha continuado con su trabajo y con la misma dinámica: “Hemos vivido la semana con normalidad, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Llevamos buena dinámica, se nota con el paso del tiempo el trabajo del equipo, salen las cosas que entrenamos, que transmitimos. Cuando los resultados de la segunda vuelta son mejores que la primera es señal que algo se hace bien,” ha señalado el técnico vasco.

El míster ve a su rival con mucha calidad, sin embargo, está convencido de que las condiciones que se le presentan al Barça en Son Malferit no serán las más idóneas para ganar: “El Barça B tiene grandes jugadores de calidad individual y como grupo a veces tiene un talón de Aquiles, no es fácil conjuntarlos pero calidad tienen toda para pegarnos un repaso si tienen un día bueno. Pero estamos preparados para perder un partido pero espero que este no sea. Riqui Puig su baja tiene mucho cartel pero no lleva ni 200 partidos en 2aB y el que juegue con él será un rival parecido.”

El objetivo principal de Manix, como dice siempre, no es estar en el liderato, sino alejarse de sus enemigos directos, como es el Barça B: “Hay partidos puntuales que tienen, además de tres puntos, mayor importancia y este es uno. Si ganamos le llevaríamos 13 puntos más golaveraje y creo que ya no nos pillarían. Dejaríamos al rival atrás y damos continuidad al juego y a la buena dinámica.”

Marcos de la Espada tuvo mucho protagonismo en el primer tramo de la temporada, sin embargo, no está colocando los goles que desearía y esto, podría generarle un poco de ansiedad al no llegar. Sin embargo, este jugador es fundamental para Mandiola: “Marcos como los delanteros tiene dinámicas, nos dio mucho en la primera vuelta pero es muy importante, sacrificado, hace jugar al equipo, nos da mucho.”

Para este encuentro serán bajas Pedro Ortíz y Rubén González. Sin embargo, el defensa podría entrar en caso de emergencia. Rovirola regresa para este encuentro.