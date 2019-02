Guzmán Gómez: "me siento feliz y orgulloso de pertenecer a nuestra tierra para defenderla con ilusión"

Desde hace ocho años es de sobra conocida la labor política como alcalde y diputado de Guzmán Gómez. A partir de ahora tendremos tiempo de conocerlo como candidato del PP a la alcaldía medinense y, en la Cadena SER, hemos comenzado por la faceta más íntima y personal.

Un 15 de mayo de 1985 nace en Valladolid (en Medina aún no había hospital) Guzmán Gómez Alonso. En la villa de las ferias cursó sus estudios en la guardería, en el colegio Lope de Vega e IES Gómez Pereira. En Medina alternó estudios con su primer trabajo en el Hotel Villa de Ferias como “extra”. Luego ejerció sus estudios como técnico de prevención de riesgos laborales en una constructora en Medina.

Por esto, para Guzmán Medina del Campo lo es todo, en la villa ha tenido amigos, peña, ha vivido las fiestas de San Antolín y ha conocido a su mujer. Asegura que no va a olvidar los 26 años vividos en Medina como tampoco olvida los 8 vividos en Nava del Rey. Quizá por esto considera que no va a mantener una lucha encarnizada para defender de donde es y no entrará en ese tipo de debate.

Si Guzmán se va a vivir a Nava del Rey es porque allí, el pueblo de su madre y en el que pasaba los fines de semana y veranos, le hicieron la propuesta de encabezar la candidatura del PP. Trabajo complicado en un municipio gobernado durante 28 años por el PSOE y con un chico de 24 años que no había mostrado ningún interés por la política sino que solo le preocupaban el trabajo y los amigos. Sopesó la propuesta en familia (alguno de ellos no se mostraba de acuerdo) y cree que la cercanía y el no hablar mal de nadie le ha traído hasta este momento.

Guzmán Gómez siempre ha disfrutado de la familia y de los amigos pero en ocasiones la política no le ha dejado tiempo suficiente por eso considera que, a veces, hay que recapacitar sobre el ritmo que llevamos y a qué le dedicamos tiempo. Es partidario de disfrutar de cada café o cada momento que pasas con familia o amigos, esos que sigue manteniendo desde la infancia. Con alguno de esos amigos comparte aficiones como los toros, galgos o caballos, además del senderismo (todos los años realiza un tramo del Camino de Santiago), la lectura de un libro junto a la chimenea, una obra de teatro e, incluso, un partido de fútbol aunque no sea muy aficionado a ello. También hemos sabido que admira a muchas personas que son referencia y tenemos alrededor y que han luchado mucho por nuestros pueblos. Detesta la falsedad, la mentira y la envidia (nunca juega a la lotería pero desea que ganen los vecinos), la intrusión en la vida de los demás y cuestiones del día a día como la violencia de género.

Casado hace siete meses, Guzmán Gómez vive en Nava del Rey y se ha planteado que igual que dejó Medina para irse allí, ahora si surge se vendrá de vuelta a la villa ya que tiene casa y ganas de afrontar el proyecto. Guzmán Gómez se presenta como alguien feliz y orgulloso de pertenecer a nuestra tierra, llevarla muy dentro y defenderla con ilusión.