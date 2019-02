"La supresión de los centros de educación especial suponen mayor segregación para nuestros hijos"

El AMPA del colegio de educación especial de Carrechiquilla ha hecho entrega en la Subdelgación del Gobierno de Palencia de una copia del manifiesto que se leerá en la manifestación del sábado 23 en Valladolid para reclamar que se mantengan abiertos estos centros educativos, tal y como están ahora, ya que consideran que tratar de escolarizar a sus hijos en centros ordinarios sólo conllevaría una mayor segregación para ellos. Piden la supresión de la enmienda presentada por el CERMI al que acusan de no escucharles y de ir contra de los intereses de sus hijos cuando su labor sería apoyarles.

Los padres y madres de los niños no se fían de las últimas propuestas que han llegado por parte de la clase política, quieren que se plasme por escrito el compromiso de no cerrar estos centros y mantenerles como son ahora, educativos y no de referencia como se pretende en el anteproyecto de Ley. Recuerdan que, la elección de este tipo de educación no es por capricho sino que viene avalada por una serie de informes de profesionales tanto médicos como y docentes que aconsejan su escolarización en centros especiales. Intentar que acudan a un centro ordinario no sólo les supondría estar mucho más discriminados sino una pérdida irreparable para su formación y para poder valerse por si mismos en el futuro.