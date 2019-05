En las próximas semanas iremos conociendo progresivamente los candidatos de los diferentes partidos a las elecciones de abril y de mayo.

Tengo la sensación que en algunas formaciones asistiremos a un intercambio de cromos. Me decía un buen amigo que si vemos a algún candidato en las lista de las generales es que su candidato en Castilla y León no le quiere en su lista.

¿Impondrán desde Madrid el número uno de la lista al Congreso de los Diputados? No nos olvidemos que en la última cita electoral la cabeza de lista del PP y del PSOE fue un dedazo.

¿Seguirá siendo el Senado y las Cortes de Castilla y León un cementerio de políticos?¿Algún candidato no era bueno que en algún momento de su vida ejerza su carrera profesional? ¿No hay en los partidos tradicionales un relevo generacional? Me imagino que los nervios estarán a flor de piel en algunas formaciones. La fragmentación del voto no asegura tener representación en las diversas instituciones. El amiguismo, el tener el apoyo de Madrid determinará el futuro de muchos de nuestros políticos. Muchos de los mejores preparados no están y algunos buenos se han marchado por la desidia o la dejadez de algún alcalde de turno. En algunos partidos que hablan de regeneración o de estar 8 años en un cargo, al final, más de lo mismo.

La mayoría de los ciudadanos no conocemos el nombre de nuestros diversos representantes políticos. Gran parte de ellos, ejercen su servicio público desde un despacho. Sólo cuando se acercan los comicios, salen por las calles saludando y dando besos, a diestro y siniestro. Me gustaría saber cuántas propuestas se han realizado sobre Palencia en las diversas cámaras. A la población nos gustaría que las diversas formaciones hubieran consensuado medidas sobre el futuro de nuestra tierra. No ha sido así. Lo partidista triunfa siempre sobre el bien común.

Las nuevas formaciones lo tienen muy fácil. Da igual a quién presenten porque tendrán seguramente representación en las diversas instituciones. La Marca nacional y el desencanto con los partidos tradicionales les dan muchas posibilidades. El partido naranja no ha conseguido en estos años un número de afiliados suficiente para realizar primarias. Creo que tienen un problema serio. Arrimadas y Rivera son los candidatos en todos los lados. No han logrado tener un discurso claro en Palencia en ningún momento. Un amigo periodista me decía que pueden cambiar su cabeza de lista en el ayuntamiento. Da igual el nombre, la marca arrastra.

En la izquierda podemos asistir a la presentación de dos candidaturas a nuestra casa consistorial. Su voto se va a dividir. A lo mejor, alguna de las marcas se queda fuera. A veces me da la sensación que no se ponen de acuerdo ni para fijar la hora de una asamblea o reunión. La ideología y ciertos pensamientos anclados en el paleolítico pueden sobre el bien común.

Nos podemos encontrar con seis partidos con representación en nuestro ayuntamiento después de las elecciones. Espero que se pongan de acuerdo en lo esencial. Si hay tanta lista la población les está pidiendo que dialoguen y busquen el bien común, no el partidista.

Mi única apuesta segura es que Ángeles Armisén va seguir siendo Presidenta del a Diputación. Lo demás tiempo al tiempo.