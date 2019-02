Las clínicas dentales critican el convenio de Palencia Abierta con Vitaldent

La Asociación Palentina de Empresarios de Clínicas Dentales (ASPECLIDEN) denuncia que la alianza de Palencia Abierta con la clínica Vitaldent no cumple con el objetivo que promulga el centro comercial abierto de dinamizar el comercio de la ciudad. El colectivo ha difundido un comunicado en el que critican el convenio firmado el pasado 10 de febrero a través del cual, Vitaldent facilita una Tarjeta Exclusiva para los socios de Palencia Abierta y sus familiares que con sólo presentarla en la clínica permite el acceso un descuento del 20% en todos los tratamientos durante este año 2019.

ASPECLIDEN traslada en su comunicado el malestar de sus componentes (la práctica totalidad de los Odontólogos y Estomatólogos titulares de clínicas dentales en Palencia y su provincia) ya que, según la asociación, parece una manifiesta incongruencia con el texto que figura en la página web de Palencia Abierta, al indicar que "este tipo de iniciativas ayudan a dinamizar el comercio y a establecer alianzas entre los propios comerciantes, que al final benefician y fortalecen el comercio de nuestra ciudad APOSTANDO POR PALENCIA – ME GUSTA MI COMERCIO".

Lamentan que "el convenio suscrito con una franquicia de clínicas dentales no cumple, ni de lejos, con el supuesto objetivo de dinamizar el comercio, en este caso la actividad profesional de los más de 60 profesionales de la odontoestomatología de Palencia y su provincia, y, dese luego, no puede establecer, de forma alguna, alianzas entre los propios comerciantes o profesionales que beneficien y fortalezcan el comercio de nuestra ciudad" y añaden que "es lamentable que primando el acudir a una clínica, se deje de lado a estos profesionales -y también a sus empleados y sus familias- en beneficio de una cadena marquista".

Terminan señalando que "con esta actitud y hechos no están promoviendo su propia ciudad y, por tanto, el pequeño comercio. Critican que los palentinos no consumimos en sus establecimientos y, por otro lado, ustedes impulsan el consumo en establecimientos no vinculados a la propia ciudad".