UGT y CCOO convocan también a los hombres a la huelga feminista del 8M

UGT registra un llamamiento para un paro de dos horas dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras. “Es una huelga feminista no femenina. Hacemos un llamamiento a todos los feministas. Creemos que el movimiento feminista es quien lucha por la igualdad sea hombre o mujer”, asegura Marisol Vicente, secretaria de Política Sindical de UGT Navarra.

El motivo para la convocatoria de la huelga es la “falta de avances en la igualdad entre hombres y mujeres”, según Vicente. “Seguimos reivindicando que las mujeres no queremos ser ni más ni menos, queremos ser iguales. Esto es una lucha que no acaba en un día. También sabemos que por manifestarnos un día o hacer un parón de un día no vamos a conseguir los objetivos que tenemos todas en mente. Esto es una lucha diaria y constante”, matiza la secretaria de Política Sindical.

Dan cobertura a la huelga de todo el día, pero piden el paro de dos horas. Augusto Paredes, secretario de Organización, explica que: “en el turno de mañana el paro sería de 12 a 14 horas. En el turno de tarde de 14 a 16 horas. En las jornadas continuadas de 13 a 15 horas. En el turno de noche las dos últimas o las dos primeras horas del turno que coincidan el día 8. En el comercio y grandes almacenes de 16 a 18 horas”.

También llaman a la ciudadanía a participar el próximo 8 de marzo en la manifestación convocada de manera conjunta, por los sindicatos CCOO y UGT, a favor de la igualdad.