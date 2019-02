Finaliza sus trabajos la comisión de investigación sobre Caja Navarra

23 sesiones, 15 comparecientes, cientos de miles de folios y qiuince conclusiones aprobadas por el cuatripartito.

Este es el balance de las labores de la comisión parlamentaria de investigación que hoy viernes ha finalizado su actividad. El próximo jueves el dictamen de conclusiones se someterá al debate y aprobación del pleno del Parlamento Foral. Además del dictamen del cuatripartito, UPN y PSN-PSOE han presentado sendos votos particulares con sus propios conclusiones. También Podemos-Orain Bai mantiene un voto particular.

El cuatripartito habla de "desaparición" de la CAN. La oposición habla de "transformación" de la CAN.

El presidente de la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral, Unai Hualde (Geroa Bai), ha manifestado que 'contra determinadas versiones interesadas que hablan de alargamiento de la comisión por motivos electorales, nada más lejos de la realidad'.

Según ha dicho 'una de las conclusiones que ha sido aprobado en el día de hoy por la comisión ha sido que hubiera sido deseable tener aún más tiempo para analizar toda la información recibida'. Ha señalado así que la comisión finaliza su ejercicio de 'manera incompleta', lo que 'no impide que las conclusiones aprobadas se consideren suficientemente fundamentadas con la información obtenida'.

Aunque ha señalado que 'sigue habiendo determinada información relevante de la que no se ha podido disponer por haber sido negada o retrasada', Hualde ha manifestado que la documentación obtenida por el Parlamento sobre la gestión de Caja Navarra procedente de diferentes entidades 'ha sido más extensa que nunca, sin precedentes'.

Ha comentado el presidente de la comisión que los grupos parlamentarios realizaron más de 200 peticiones de documentos a numerosos destinatarios y ha indicado que 'ha sido necesario un trabajo de meses de salvar obstáculos y vencer negativas de algunas de esas entidades para proporcionar determinada documentación'.

Hualde ha considerado 'extensa' la documentación remitida por órganos judiciales en 'las que se han instruido o están vivas causas relacionadas con Caja Navarra en otoño de 2016 así como la obtención por primera vez de autorización por parte del Protectorado de la Fundación Caja Navarra, que ostenta el Gobierno foral en marzo de 2017, para que los parlamentarios pudiesen acceder a las decenas de actas de órganos de control de Caja Navarra entre 2000 y 2012 tales como el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Control o la de Nombramientos y Retribuciones'.

Según ha añadido, 'en total, centenares de documentos y decenas de miles de folios que han dado lugar a que los propios representantes de los grupos solicitasen sucesivas ampliaciones de plazo para recabar nuevos documentos como consecuencia de la documentación inédita que iban analizando y como consecuencia de la necesidad de estudiar con la suficiente profundidad ese volumen ingente de documentación'.

Unai Hualde ha señalado que desde que fue elegido presidente de la comisión, en abril de 2016, adquirió el compromiso de que 'el tiempo no iba a ser impedimento para hacer la investigación honda y rigurosa que esta cuestión requería'.

Ha recordado además que durante la fase de comparecencias se llamó a un total de 15 comparecientes en 23 sesiones, por lo que ha insistido en que se ha realizado un 'amplio y extenso trabajo de análisis documental y de sesiones de preguntas'. Presentadas este mismo viernes las conclusiones, ha dicho, se someterán a la aprobación del pleno de la Cámara.

En las conclusiones, que han contado con el apoyo del cuatripartito, se considera que 'no existe evidencia para negar que CAN pudiera haber continuado en solitario, ni desde el punto de vista financiero ni regulatorio'. Además, se atribuye la extinción de la entidad financiera al 'cambio de modelo de negocio' impulsado por Enrique Goñi, director general entre 2002 y 2010, y a la 'dejación de las funciones de control que correspondían a las instituciones forales'. Asimismo, considera que CAN sufrió una 'pérdida patrimonial del 80%, muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno'.

Unai Hualde ha señalado que 'la ciudadanía navarra reclamaba esta investigación parlamentaria porque la desaparición de CAN es un tema que suscita un enorme interés público'