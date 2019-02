Nacho Núñez, presentado: "El baile ha comenzado"

Nacho Nuñez ya ejerce como nuevo presidente del Delteco GBC. Ha sido presentado en el Palacio Miramar, donde ha estado acompañado de Nekane Arzallus, a la que sustituye en el cargo, y donde ha presentado importantes novedades.

-Cómo aceptó ser presidente. "Quise tomar conciencia de la realidad del club que es verdad que está en un momento difícil pero hay que poner en valor lo conseguid. Es un niño adolescente porque solo tiene 17 años y pronto logró cotas importantes en el baloncesto. Este es un club de todos, muy atomizado. Y me da la sensación de que se valora más fuera de Euskadi que lo que la gente piensa aquí dentro. La situación no es fácil porque venimos de dos a los buenos en el tema deportivo. Y no hemos conseguido enganchar y que la gente vuelva a illunbe, y es una reflexión que hay que meditar".

-Dudas iniciales. "Teniendo en cuenta que vivo en Madrid y que a pesar de hacerme cargo de los temas legales no he vivido el día a día, y tenía que ver si desde fuera podía hacerme cargo del club. Pero cuando estás fuera Donostia te duele. Reconozco que dormí mal durante unos días hasta que acepte la responsabilidad de aceptar la presidencia del GBC, porque se puede mejorar construyendo desde lo que hay. Sobre eso, pequeño que tenemos que parece una planta que el viento la va a derribar, hay que construir".

-Consejo Asesor. "Para mi todos pasaba por incorporar un grupo de personas que sumasen a lo que ya hay para crear un consejo asesor para dinamizar toda la actividad del club, y gracias a eso os podemos presentar un grupo de personas: Aitor Kereteta, Jorge Ibañez, Gabi Sola, Iñigo Diaz De Cerio, Patricia Rodríguez, Pedro Epelde e Irene Zubiaurre, Carlos Gómez. Este grupo de personas estamos llamados a dinamizar el club, porque siento que el baile ha comenzado. Pero la clave es que el club siga siendo sostenible haciendo un esfuerzo por incrementar los ingresos".

-Venta de acciones de la autocartera. "Además queremos que haya más gente que sea accionista y hemos puesto un plan para que haya más gente que se sume al accionariado, porque es necesario ese dinero. Porque pronto habrá noticias de incorporaciones en breve porque tenemos ese dinero conseguido, pero necesitamos más".

-Mejorar la asistencia a Illunbe. "Debemos conseguir que vaya más gente a Illunbe, y no es imposible porque es hemos sido capaces de llevar hasta 8.000 espectadores. Pondremos un plan estrategico para el año 2022 para que este proyecto tenga muchos años de vida. Porque es posible de mejorar y crecer. Creo en la capacidad de cambio y en que se pueden mejorar las cosas. Este club tiene que tener carácter, que en su continua derrota se convierta en invencible".

-Confianza en la plantila. "El otro día hablando con Sergio le dije que teníamos una ventaja que todo el mundo nos da por muertos. Así que hay que quitarse losa y presión, porque solo se que necesitamos una victoria más que el penúltimo, y luego no se cuantas victorias necesitaremos".

-Fichajes. "Va a haber uno más, la idea es reforzar al club en todas las líneas. Facerani enoezaremos a contar con él a partir de valencia. Y esperamos cerrar un base y habrá pronto noticias. Claro que nos hubiera gustado fichar en diciembre pero no teníamos los recursos, y ahora sí los tenemos".

-Fichajes fuera de la cancha. "También he hablado con Xabi Alonso, Julen Lopetegi e Iñaki Gabilondo para ser socios y ayudar con la campaña #yosoygbc. Buscamos fichajes en todos los ámbitos".

-Pabellón multiusos. "Esta ciudad necesita impulso, en los años 50 era un espectáculo con instalaciones deportivas de Anoeta y ahora nos hemos quedado atrás. Es una pena, porque gipuzkoa necesita un pabellón multiusos para que juguemos nosotros y otros equipos. Hablar mal de Illunbe no me gusta porque es nuestra casa y debes cuidarla pero es verdad que hace falta un cambio".

-Proyecto sostenible en la LEB. "Sí. Se habla de la deuda del club pero no es tan grande. En LEB puedes manejar un presupuesto de un millón de euros, la clave es ir a ver baloncesto".

-Confianza ciega en Sergio. "Porque ha sido súper honesto porque ha ido siempre de la mano de la dirección del club. Confianza máxima. Es un grupo de gente que necesita apoyo".

-Sin vicepresidente. "Es un proceso natural porque cuando Nekane accedió a la presidencia también estuvimos unos meses sin vicepresidente. Ahora hay que ver cómo vamos trabajando de forma armonizada con todos los agentes que entran en el club. Mi presencia ella veo como alguien que viene a reactivar, pero más pronto que tarde alguien de San Sebastián debe coger la presidencia del club. A día de hoy tengo ganas, creo que me tocaba y creo que voy a poder hacerlo bien"..