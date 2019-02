Se preparan para una fiesta

Hace no tanto parfecía un milagro que el Racing siguiera cumpliendo años. El Centenario, celebrado en mitad de la guerra civil del racinguismo, todos contra los malos, fue poco menos que inenarrable..., pero salió bien. De milagro y solo gracias al racinguismo, al que las instituciones públicas dejaron tirado, el Racing sigue vivo y este año, además, coleando.

La celebración del 106º aniversario, con recuerdo para Nando Yosu, saque inicial de Ángel Meñaca y presentación de Cacho, el oso guerrero que desde ahora será la mascota oficial del club, se cruza con la visita de un auténtico hueso, el Barakaldo. Aunque los de Aitor Larrazabal no parecen los de la primera vuelta, en la discutieron el liderato al Racing durante meses, sigue siendo un visitante disciplinado, rocoso y poco dado a los regalos. La victoria, que sería la séptima consecutiva, algo que no ha conseguido nadie esta temporada en Segunda B, no será fácil.

Con las bajas de los lesionados Barral, Kitoko y Redru, Iván Ania recupera a dos de sus titularísimos, Sergio Ruiz y Cejudo, que cumplieron sanción en Durango y es más que probable que vuelva al once inicial Jordi Figueras. tras dos meses y medio lesionado.

Con 2500 entradas vendidas ya el viernes, más los 10940 abonados y los centenares de invitaciones para colegio y esculeas deportivas municipales, se espera un entradón, por encima de los 12000 espectadores, para un partido que excepcionalmente se jugará el sábado a las 19:00.